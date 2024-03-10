TLR5 Diseases from deliberate use of Bacterial Flagellin in Jabs
A number of companies including Pfizer, Moderna and Qu Biologics want to cause inflammatory reaction with Flagellin as "Adjuvant". Let's focus on the Damage.
In previous posts I have mentioned the Human Toll-like Receptor 5 (TLR5) that reacts to the “dangly bits” emanating from Bacteria, in contrast to the Endotoxin (Lipolysaccharide) fragments of the cell wall.1 In this figure we see that TLR5 and TLR4 are on the surface of your cells, whereas DNA contamination of the jabs triggers reactions via TLR9 and double-stranded RNA hits your TLR3 once inside your cells.
Another figure shows the impact of pathogens on the various Human TLRs.
Qu Biologics Hits the TLRs
In their patent, Qu Biologics shows at their Figure 63 the impact of their Bacterial hit on HEK293 cells lines that express a single human Toll-Like Receptor (TLR2, 3, 4, 5, 7, 8 and 9). QBECO is the toxic product extracted from dead Escherichia coli and QBKPN is from Klebsiella pneumoniae.
This is shown in another graph (Figure 65) of impact on Pattern Recognition Receptors (PRRs).
In this Figure NOD-Like Receptor (NOD1 and NOD2), C-Type Lectin (Dectin 1a, Dectin 1 b, and Mincle) or RIG-1-like receptor (RIG-1 and MDA5) are also shown.
The authors explain the observations”
As illustrated in FIG. 63, two TLRs were highly activated by both QBECO and QBKPN (TLR 2 and TLR4). One TLR was highly activated by just QBKPN (TLR5). 1 PRR was moderately activated by bother QBECO and QBKPN (NOD2). 4 were moderately activated by only QBECO (TLR3, TLR7, TLR8, TLR9) while 2 were moderately activated by only QBKPN (Dectin 1a, Dectin 1b). NOD1, Mincle, RIG-1 and MDA5 were not activated by either QBECO or QBKPN.
TLR2 and TLR4 are localized on the plasma membrane and primarily recognize lipoprotein and LPS respectively. TLR5 is a plasma membrane receptor that responds to Flagellin. Of the RNA/DNA recognition TLR's, TLR3 was only slightly activated by QBECO (and not by QBKPN). TLR3 is primarily a dsRNA receptor for viral RNA. TLR7 and 8, which are located in the endolysosome and also recognize RNA (bacterial and viral) were activated by only QBECO. Finally, TLR9 which recognized CpG-DNA and is located in the endolysosome was also activated by only QBECO. In this context, it is relevant that HEK cells are not known to highly uptake bacteria in endolysosomes. Therefore, the lack of QBKPN activation for TLR 7, 8 and 9 may be due to no interaction of the DNA/RNA with these receptors. Nod-Like Receptors (NLR) are cytoplasmic receptors. NOD1 was not activated by either QBECO or QBKPN, but NOD2, which recognizes muramyl dipeptide (MDP) was activated by both QBECO and QBKPN. The other cytoplasmic receptors, RIG-1 and MDA5 which recognize short dsRNA and long dsRNA respectively, were not activated. The C-type lectin receptors (CLR) are located in the plasma membrane and primarily recognize carbohydrates. Mincle was not increased by either QBKPN or QBECO. Dectin 1a and Dectin 1b are primarily fungi receptors for beta-Glucans but can also see bacteria carbohydrates.
Chinese researchers are also very enthusiastic about Flagellin as Adjuvant.2
Hajam and coworkers provide more detail on the Inflammatory Cascade that occurs when you are jabbed with Flagellin.3
Their caption reads:
Figure 1 Signal transduction by flagellin in mammalian cells. Immune cells respond to extracellular monomeric flagellin through either TLR5 homodimer or heterodimer complexes, resulting in the transcription of a variety of genes that are important for the proper stimulation of immune cells. Signaling through TLR5 occurs through a MyD88-dependent adapter molecule that passes the signal to the MAPK and IkB cascades via IRAK, TRAF6 and TAK1. The MAPK and IkB cascades result in the induction of transcription factors AP-1 and NF-kB, respectively. These two transcription factors induce a variety of genes involved in innate and adaptive immunity. Signaling through TLR5/TLR4 is MyD88-independent and occurs via the IRF3 pathway, which results in the production of IFN-β. Subsequently, IFN-β induces iNOS gene transcription through the activation of STAT1, which culminates in the production of NO. However, when intracellular flagellin is introduced into the host cell cytoplasm via the type III secretory system by some bacteria, it is detected by NLRC4, which culminates in the secretion of IL-1 β via active caspase-1. AP-1, Activator protein-1; GRO, growth-related oncogene; hBD, human beta defensins; IRF3, interferon response factor 3; IRAK, IL-1 receptor associated kinase; LRR, leucine-rich repeats; MAPK, mitogen-activated protein kinase; MCP, monocyte chemoattractant protein; MIP, macrophage inflammatory protein; MyD88, myeloid differentiation factor 88; NBD, nucleotide-binding domain; NF-κB, nuclear factor ‘kappa-light-chain-enhancer’ of activated B cells; PYR, pyrin domain; TAK1, transforming growth factor-beta-activated kinase 1; TBK1. TANK-binding-kinase-1; TLR, Toll-like receptor; TRAF6, TNF receptor associated factor 6; TRIF, TIR domain containing adapter inducing interferon-β; STAT1, signal transducer and activator of transcription 1.
Qu Biologics Trial Serious Adverse Events
In a trial jabbing people with Crohn’s disease with the E. coli QBECO Endotoxin Flagellin cocktail, 8 of the 68 trial participants withdrew from the study, 7 given the jab and 1 given Placebo.4
The Serious Adverse Events for the QBECO jabbees were:
Hepatitis with Renal failure
Exacerbation Crohn’s disease
Mechanical bowel obstruction
Perforated sigmoid
Multiple pulmonary nodules reactivated
Fever and chills
Electrolyte abnormalities
In the small trial Adverse Events suffered by 5% of jabbees or more are listed:
Abdominal pain; Abdominal tenderness; Abnormal feces; Acne; Back pain; Candidiasis; Chest discomfort; Contusion; Crohn’s disease; C-reactive protein increased; Cough; Decreased appetite; Dehydration; Dizziness; Erythema; Exposure to toxic agent; Fatigue; Folliculitis; Groin pain; Haematochezia; Headache; Hemorrhoids; Hepatic lesion; Hepatitis; Hot flush; Hypotension; Influenza like illness; Injection site bruising; Injection site pain; Large intestine perforation; Libido decreased; Mouth ulceration; Myalgia; Nausea; Oropharyngeal pain; Pain; Paraesthesia oral; Pelvic pain; Pyrexia; Renal failure; Rhinorrhoea; Tremor; Vomiting.
How did the trial subject survive Kidney Failure?
List of Known TLR5 Harms
Previously I provided a list of Human Diseases caused by Endotoxin56 that primarily hits your Toll-like Receptor 4.
Here is a list of Toll-like Receptor 5 Diseases obtained from the US Government Comparative Toxicogenomics Database.7 Please compare the Qu Biologics Adverse Reactions and find matches in this list.
Abdominal Injuries; Abdominal Neoplasms; Abdominal Pain; Aberrant Crypt Foci; Abnormalities, Drug-Induced; Abnormalities, Multiple; Abnormalities, Severe Teratoid; Abortion, Spontaneous; Abortion, Veterinary; Abruptio Placentae; Abscess; Acidosis; Acidosis, Lactic; Acne Vulgaris; Acquired Hyperostosis Syndrome; Acrocephalosyndactylia; Activated Protein C Resistance; Acute Coronary Syndrome; Acute Disease; Acute Kidney Injury; Acute Lung Injury; Acute-Phase Reaction; Adenocarcinoma; Adenocarcinoma, Bronchiolo-Alveolar; Adenocarcinoma of Lung; Adenocarcinoma, Papillary; Adenoma; Adenoma, Bile Duct; Adenoma, Islet Cell; Adenoma, Liver Cell; Adenomatous Polyposis Coli; Adrenal Cortex Diseases; Adrenal Gland Diseases; Adrenal Gland Neoplasms; Adrenal Insufficiency; Adrenocortical Adenoma; Adrenocortical Carcinoma; Adrenocortical Hyperfunction; Aging, Premature; Agoraphobia; Agranulocytosis; Agricultural Workers' Diseases; AIDS Dementia Complex; AIDS-related Kaposi sarcoma; Airway Obstruction; Airway Remodeling; Akathisia, Drug-Induced; Albuminuria; Alcoholic Intoxication; Alcohol-Induced Disorders; Alcohol-Induced Disorders, Nervous System; Alcoholism; Alcohol-Related Disorders; Alcohol Withdrawal Delirium; Alcohol Withdrawal Seizures; Alkalosis; Alopecia; Alstrom Syndrome; Alveolar Bone Loss; Alveolitis, Extrinsic Allergic; Alzheimer Disease; Amblyopia; Amenorrhea; Amnesia; Amnesia, Retrograde; Amnesia, Transient Global; Amphetamine-Related Disorders; Amyloidosis; Amyotrophic Lateral Sclerosis; Anaphylaxis; Anemia; Anemia, Aplastic; Anemia, Hemolytic; Anemia, Hemolytic, Autoimmune; Anemia, Hypochromic; Anemia, Macrocytic; Anemia, Megaloblastic; Anemia, Pernicious; Anemia, Sickle Cell; Anemia, Sideroblastic; Aneuploidy; Aneurysm, False; Aneurysm, Ruptured; Angina Pectoris; Angina, Unstable; Angioedema; Angioedemas, Hereditary; Anhedonia; Anisometropia; Anophthalmos; Anorexia; Anosmia; Anovulation; Anti-Glomerular Basement Membrane Disease; Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibody-Associated Vasculitis; Antiphospholipid Syndrome; Antisocial Personality Disorder; Anuria; Anus Neoplasms; Anxiety Disorders; Aortic Aneurysm, Abdominal; Aortic Diseases; Aortic Dissection; Aortic Valve Stenosis; Aortopulmonary Septal Defect; Apnea; Apraxias; Arachnoiditis; Arnold-Chiari Malformation; Arrest of spermatogenesis; Arrhythmias, Cardiac; Arsenic Poisoning; Arterial Occlusive Diseases; Arteriosclerosis; Arthralgia; Arthritis; Arthritis, Experimental; Arthritis, Gouty; Arthritis, Infectious; Arthritis, Rheumatoid; Ascites; Asperger Syndrome; Aspermia; Asthenia; Asthenozoospermia; Asthma; Asthma, Occupational; Astigmatism; Astrocytoma; Ataxia; Atherosclerosis; Athetosis; Atrial Fibrillation; Atrial Premature Complexes; Atrial septal defect 2; Atrioventricular Block; Atrophy; Attention Deficit and Disruptive Behavior Disorders; Attention Deficit Disorder with Hyperactivity; Auditory Perceptual Disorders; Autism Spectrum Disorder; Autistic Disorder; Autoimmune Diseases; Autonomic Nervous System Diseases; Azoospermia; Azotemia
Back Pain; Bacteremia; Bacterial Infections; Bartter Syndrome; Basal Ganglia Diseases; beta-Thalassemia; Bile Duct Diseases; Biliary Dyskinesia; Biliary Tract Diseases; Bipolar Disorder; Birth Weight; Blepharoptosis; Blindness; Blindness, Cortical; Blister; Blood Coagulation Disorders; Blood Platelet Disorders; Body Weight; Body Weight Changes; Body-Weight Trajectory; Bone Diseases; Bone Diseases, Developmental; Bone Diseases, Metabolic; Bone Marrow Diseases; Bone Marrow Failure Disorders; Bone Neoplasms; Bone Resorption; Bowen's Disease; Bradycardia; Brain Damage, Chronic; Brain Diseases Brain Diseases, Metabolic; Brain Edema; Brain Hemorrhage, Traumatic; Brain Infarction; Brain Injuries; Brain Ischemia; Brain Neoplasms; Breast Diseases; Breast Neoplasms; Breast Neoplasms, Male; Bronchial Diseases; Bronchial Hyperreactivity; Bronchial Spasm; Bronchiolitis; Bronchiolitis, Viral; Bronchitis; Bronchitis, Chronic; Bronchopneumonia; Bronchopulmonary Dysplasia; Bruxism; Budd-Chiari Syndrome; Bundle-Branch Block; Burns; Byssinosis
Cachexia; Calcium Metabolism Disorders; Camptocormia; Candidiasis, Vulvovaginal; Carbon Tetrachloride Poisoning; Carcinogenesis; Carcinoma; Carcinoma, Basal Cell; Carcinoma, Ductal; Carcinoma, Ductal, Breast; Carcinoma, Ehrlich Tumor; Carcinoma, Endometrioid; Carcinoma, Hepatocellular; Carcinoma in Situ; Carcinoma, Large Cell; Carcinoma, Lewis Lung; Carcinoma, Lobular; Carcinoma, Merkel Cell; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Carcinoma, Ovarian Epithelial; Carcinoma, Renal Cell; Carcinoma, Squamous; Cell Carcinoma, Transitional Cell; Cardiac Output, High; Cardiomegaly; Cardiomyopathies; Cardiomyopathy, Alcoholic; Cardiomyopathy, Dilated; Cardiomyopathy, Hypertrophic; Cardio-Renal Syndrome; Cardiotoxicity; Cardiovascular Abnormalities; Cardiovascular Diseases; Carotid Artery Diseases; Carotid Artery Injuries; Carotid Artery, Internal, Dissection; Carotid Artery Thrombosis; Carotid Intimal Medial Thickness 1; Carotid Stenosis; Cartilage Diseases; Catalepsy; Cataract; Catatonia; Cecal Diseases; Cell Transformation, Neoplastic; Cellulitis; Central Nervous System Diseases; Cerebellar Ataxia; Cerebellar Diseases; Cerebellar Hypoplasia; Cerebral Hemorrhage; Cerebral Infarction; Cerebrovascular Disorders; Ceroid lipofuscinosis, neuronal 1, infantile; Chemical and Drug Induced Liver Injury; Chemical and Drug Induced Liver Injury, Chronic; Chemically-Induced Disorders; Chest Pain; Child Behavior Disorders; Child Development Disorders, Pervasive; Chills; Chloracne; Cholangiocarcinoma; Cholangitis; Cholangitis, Sclerosing; Cholecystitis; Choledochal Cyst; Cholelithiasis; Cholestasis; Cholestasis, Intrahepatic; Chorea; Chorioamnionitis; Choroidal Neovascularization; Choroid Diseases; Chromosomal Instability; Chromosome Aberrations; Chromosome Breakage; Chromosome Disorders; Chronic Disease; Chronic Pain; Chronobiology Disorders; Churg-Strauss Syndrome; Classical Lissencephalies and Subcortical Band Heterotopias; Clear-cell metastatic renal cell carcinoma; Cleft Lip; Cleft Palate; Clinical Deterioration; Cocaine-Related Disorders; Cochlear Diseases; Cockayne Syndrome; Cognition Disorders; Cognitive Dysfunction; Colitis; Colitis, Ischemic; Colitis, Ulcerative; Colonic Diseases; Colonic Neoplasms; Colonic Polyps; Colorectal Neoplasms; Color Vision Defects; Coma; Communication Disorders; Community-Acquired Infections; Compartment Syndromes; Conduct Disorder; Confusion; Congenital Abnormalities; Congenital, Hereditary, and Neonatal Diseases and Abnormalities; Congenital Hypothyroidism; Conjunctival Diseases; Conjunctivitis; Conjunctivitis, Allergic; Conotruncal cardiac defects; Consciousness Disorders; Constipation; Constriction, Pathologic; Corneal Diseases; Corneal Injuries; Corneal Ulcer; Coronary Aneurysm; Coronary Artery Disease; Coronary Disease; Coronary Occlusion; Coronary Thrombosis; Coronary Vasospasm; Cough; Coxsackievirus Infections; Cranial Nerve Diseases; Craniofacial Abnormalities; Craniosynostoses; Crohn Disease; Cryoglobulinemia; Cryptorchidism; Cushing Syndrome; Cyanosis; cyclopia sequence; Cystadenoma; Cystitis; Cysts
Dandy-Walker Syndrome; Deafness; Death; Death, Sudden; Death, Sudden, Cardiac; Deglutition Disorders; Delirium; Dementia; Dementia, Vascular; Demyelinating Diseases; Dental Caries; Dental Enamel Hypoplasia; Depressive Disorder; Depressive Disorder, Major; Dermatitis; Dermatitis, Allergic Contact; Dermatitis, Atopic; Dermatitis, Contact; Dermatitis, Exfoliative; Dermatitis, Irritant; Dermatitis, Occupational; Dermatofibrosarcoma; Dermatomyositis; Developmental Disabilities; Diabetes Complications; Diabetes, Gestational; Diabetes Insipidus; Diabetes Mellitus; Diabetes Mellitus, Experimental; Diabetes Mellitus, Type 1; Diabetes Mellitus, Type 2; Diabetic Angiopathies; Diabetic Cardiomyopathies; Diabetic Foot; Diabetic Ketoacidosis; Diabetic Nephropathies; Diabetic Neuropathies; Diabetic Retinopathy; Diarrhea; Diarrhea, Infantile; Digestive System Abnormalities; Digestive System Diseases; Dilatation, Pathologic; Diplopia; Disease Models, Animal; Disease Progression; Disease Susceptibility; Disorder of Sex Development, 46,XY; Disorders of Environmental Origin; Disorders of Excessive Somnolence; Disorders of Sex Development; Disruptive, Impulse Control, and Conduct Disorders; Disseminated Intravascular Coagulation; Dizziness; Double Outlet Right Ventricle; Drug Eruptions; Drug Hypersensitivity; Drug Overdose; Drug-Related Side Effects and Adverse Reactions; Dry Eye Syndromes; Ductus Arteriosus, Patent; Duodenal Ulcer; Dysarthria; Dysbiosis; Dysgeusia; Dyskinesia, Drug-Induced; Dyskinesias; Dyslipidemias; Dysmenorrhea; Dysostoses; Dyspareunia; Dyspepsia; Dysphonia; Dyspnea; Dystonia; Dysuria
Ear Diseases; Ear Neoplasms; Ebstein Anomaly; Ectromelia; Eczema; Edema; Edema, Cardiac; Egg Hypersensitivity; Embolism; Embolism and Thrombosis; Embolism, Fat; Embryo Loss; Emphysema; Encephalitis; Encephalocele; Encephalomalacia; Encephalomyelitis, Autoimmune, Experimental; Endocardial Cushion Defects; Endocarditis; Endocarditis, Bacterial; Endocarditis, Subacute Bacterial; Endocrine Gland Neoplasms; Endocrine System Diseases; Endometrial Hyperplasia; Endometrial Neoplasms; Endometriosis; Endomyocardial Fibrosis; Endophthalmitis; Endotoxemia; End Stage Liver Disease; Enteritis; Enterobacteriaceae Infections; Enterocolitis; Enterocolitis, Necrotizing; Enterocolitis, Neutropenic; Enterocolitis, Pseudomembranous; Enterovirus Infections; Enuresis; Environmental Illness; Eosinophilia Epilepsies, Myoclonic; Epilepsies, Partial; Epilepsy; Epilepsy, Absence; Epilepsy, Complex Partial; Epilepsy, Generalized; Epilepsy, Reflex; Epilepsy, Rolandic; Epilepsy, Temporal Lobe; Epilepsy, Tonic-Clonic; Epistaxis; Epstein-Barr Virus Infections; Erectile Dysfunction; Erythema; Erythema Multiforme; Erythema Nodosum; Escherichia coli Infections; Esophageal Neoplasms; Esophageal Squamous Cell Carcinoma; Esophagitis; Essential Tremor; Euthyroid Sick Syndromes; Exanthema; Exophthalmos; Extravasation of Diagnostic and Therapeutic Materials; Eye Abnormalities; Eye Diseases; Eyelid Diseases; Eye Manifestations
Facial Injuries; Facial Nerve Diseases; Facial Pain; Facial Paralysis; Failure to Thrive; Fallopian Tube Neoplasms; Fanconi Anemia; Fanconi Syndrome; Fatigue; Fat Necrosis; Fatty Liver; Fatty Liver, Alcoholic; Feeding and Eating Disorders; Female Urogenital Diseases; Feminization; Femoral Fractures; Fetal Alcohol Spectrum Disorders; Fetal Death; Fetal Diseases; Fetal Growth Retardation; Fetal Macrosomia; Fetal Nutrition Disorders; Fetal Resorption; Fetal Weight; Fever; Fibroadenoma; Fibrocystic Breast Disease; Fibroma; Fibromatosis, Abdominal; Fibromatosis, Aggressive; Fibromyalgia; Fibrosis; Fish Diseases; Flea Infestations; Fluorosis, Dental; Flushing; Folic Acid Deficiency; Follicular Cyst; Folliculitis; Food Hypersensitivity; Foot-and-Mouth Disease; Foot Diseases; Foreign-Body Reaction; Fractures, Bone; Friedreich Ataxia; Furunculosis
Gait Ataxia; Gait Disorders, Neurologic; Galactorrhea; Gallbladder Diseases; Gallbladder Neoplasms; Gallstones; Gambling; Gastritis; Gastroenteritis; Gastrointestinal Diseases; Gastrointestinal Hemorrhage; Gastrointestinal Neoplasms; Genetic Predisposition to Disease; Genital Diseases, Female; Genital Diseases, Male; Genital Neoplasms, Female; Genital Neoplasms, Male; Genitourinary Tract Anomalies; Genomic Instability; Gestational Weight Gain; Giant Cell Tumor of Bone; Gingival Diseases; Gingival Hemorrhage; Glaucoma, Angle-Closure; Glioblastoma; Glioma; Gliosis; Glomerulonephritis; Glomerulonephritis, IGA; Glomerulonephritis, Membranous; Glomerulosclerosis, Focal Segmental; Glucose Intolerance; Glucose Metabolism Disorders; Glycosuria; Glycosuria, Renal; Goiter; Goiter, Nodular; Gonadal Disorders; Gonadal Dysgenesis; Graft vs Host Disease; Gram-Negative Bacterial Infections; Gram-Positive Bacterial Infections; Granuloma; Granuloma, Respiratory Tract; Granulomatosis with Polyangiitis; Granulosa Cell Tumor; Granulosa cell tumor of the ovary; Graves Disease; Growth Disorders; Gynecomastia
Haemophilus Infections; Hair Diseases; Hallucinations; Hamartoma; Hand Dermatoses; Hashimoto's encephalitis; Headache; Headache Disorders; Head and Neck Neoplasms; Hearing Disorders; Hearing Loss; Hearing Loss, Bilateral; Hearing Loss, Conductive; Hearing Loss, Noise-Induced; Hearing Loss, Sensorineural; Heart Arrest; Heart Block; Heart Defects, Congenital; Heart Diseases; Heart Failure; Heart Failure, Diastolic; Heart Injuries; Heart Septal Defects, Atrial; Heart Septal Defects, Ventricular; Heart Valve Diseases; Heavy Metal Poisoning; Helicobacter Infections; Hemangioma; Hemangiosarcoma; Hematologic Diseases; Hematologic Neoplasms; Hematoma; Hematuria; Hemolysis; Hemolytic-Uremic Syndrome; Hemoptysis; Hemorrhage; Hemorrhagic Disorders; Hemorrhagic Stroke; Hemostatic Disorders; Hepatic Encephalopathy; Hepatic Insufficiency; Hepatic Veno-Occlusive Disease; Hepatitis; Hepatitis, Alcoholic; Hepatitis, Animal; Hepatitis, Autoimmune; Hepatitis C; Hepatitis, Chronic; Hepatoblastoma; Hepatomegaly; Hernia; Herpes Genitalis; Herpes Simplex; Herpesviridae Infections; Hiccup; Hidradenitis Suppurativa; Hirsutism; Histiocytoma, Malignant; Fibrous Histiocytosis; HIV Infections; Hoarseness; Hodgkin Disease; Holoprosencephaly; Hot Flashes; Huntington Disease; Hydrocephalus; Hydronephrosis; Hyperaldosteronism; Hyperalgesia; Hyperammonemia; Hyperamylasemia; Hyperandrogenism; Hyperbilirubinemia; Hypercalcemia; Hypercalciuria; Hypercapnia; Hypercholesterolemia; Hyperemia; Hyperesthesia; Hyperexplexia hereditary; Hypergammaglobulinemia; Hyperglycemia; Hyperhidrosis; Hyperhomocysteinemia; Hyperinsulinism; Hyperkalemia; Hyperkeratosis, Epidermolytic; Hyperkinesis; Hyperlipidemias; Hyperlipoproteinemias; Hyperlipoproteinemia Type IV; Hyperoxaluria; Hyperphagia; Hyperpigmentation; Hyperplasia; Hyperprolactinemia; Hypersensitivity; Hypersensitivity, Delayed; Hypertelorism; Hypertension; Hypertension, Malignant; Hypertension, Portal; Hypertension, Pregnancy-Induced; Hypertension, Pulmonary; Hypertension, Renovascular; Hypertensive Encephalopathy; Hypertensive Nephropathy; Hyperthermia; Hyperthyroidism; Hypertriglyceridemia; Hypertrophy; Hypertrophy, Left Ventricular; Hypertrophy, Right Ventricular; Hyperuricemia; Hyperventilation; Hypervitaminosis A; Hypesthesia; Hypoalbuminemia; Hypoalphalipoproteinemias; Hypocalcemia; Hypoglycemia; Hypogonadism; Hypokalemia; Hypokinesia; Hypolipoproteinemias; Hyponatremia; Hypophosphatemia; Hypopituitarism; Hypoplastic Left Heart Syndrome; Hypoprothrombinemias; Hypospadias; Hypotension; Hypotension, Orthostatic; Hypothermia; Hypothyroidism; Hypovolemia; Hypoxia; Hypoxia-Ischemia, Brain
IgA Vasculitis; Ige Responsiveness, Atopic; Ileal Diseases; Ileus; Immune Complex Diseases; Immune System Diseases; Immunologic Deficiency Syndromes; Immunoproliferative Disorders; Inappropriate ADH Syndrome; Infant Death; Infant, Newborn, Diseases; Infant, Premature, Diseases; Infarction, Middle Cerebral Artery; Infections; Infertility; Infertility, Female; Infertility, Male; Inflammation; Inflammatory Bowel Diseases; Inflammatory Breast Neoplasms; Influenza, Human; Insect Bites and Stings; Insulin Resistance; Intellectual Disability; Intervertebral Disc Degeneration; Intestinal Diseases; Intestinal Neoplasms; Intracranial Aneurysm; Intracranial Arteriosclerosis; Intracranial Embolism; Intracranial Embolism and Thrombosis; Intracranial Hemorrhages; Intracranial Hypertension; Intracranial Thrombosis; Iron Metabolism Disorders; Ischemia; Ischemic Attack, Transient; Ischemic Stroke; Jaundice; Jaundice, Neonatal; Jaundice, Obstructive; Jaw Abnormalities; Jaw Diseases; Jejunal Diseases
Kashin-Beck Disease; Keloid; Keratitis, Herpetic; Keratosis; Keshan disease; Ketosis; Kidney Calculi; Kidney Cortex Necrosis; Kidney Diseases; Kidney Failure, Chronic; Kidney Neoplasms; Kidney Papillary Necrosis; Kidney Tubular Necrosis, Acute; Klebsiella Infections; Korsakoff Syndrome; Lactation Disorders; Lameness, Animal; Language Development Disorders; Language Disorders; Laryngeal Diseases; Laryngeal Neoplasms; Lead Poisoning, Nervous System; Lead Poisoning, Nervous System, Adult; Lead Poisoning, Nervous System, Childhood; Learning Disabilities; Legionnaires' Disease; Leiomyoma; Leiomyosarcoma; Leishmaniasis, Cutaneous; Lens Diseases; Lens Subluxation; Lethargy; Leukemia; Leukemia, Lymphoid; Leukemia-Lymphoma, Adult T-Cell; Leukemia, Monocytic, Acute; Leukemia, Myelogenous, Chronic, BCR-ABL Positive; Leukemia, Myeloid; Leukemia, Myeloid, Acute; Leukemia, Promyelocytic, Acute; Leukemia, T-Cell; Leukocyte Disorders; Leukocytosis; Leukoencephalopathies; Leukomalacia, Periventricular; Leukopenia; Lewy Body Disease; Leydig Cell Tumor; Lice Infestations; Lichenoid Eruptions; Limb Deformities, Congenital; Lipid Metabolism Disorders; Lipidoses; Lipomyelomeningocele; Liposarcoma; Listeriosis; Liver Cirrhosis; Liver Cirrhosis, Alcoholic; Liver Cirrhosis, Biliary; Liver Cirrhosis, Experimental; Liver Diseases; Liver Diseases, Alcoholic; Liver Failure; Liver Failure, Acute; Liver Neoplasms; Liver Neoplasms, Experimental; Long QT Syndrome; Lung Diseases; Lung Diseases, Interstitial; Lung Diseases, Obstructive; Lung Injury; Lung Neoplasms; Lupus Erythematosus, Cutaneous; Lupus Erythematosus, Systemic; Lupus Nephritis; Lymphadenitis; Lymphatic Abnormalities; Lymphatic Diseases; Lymphatic Metastasis; Lymphocytosis; Lymphoma; Lymphoma, B-Cell; Lymphoma, Mantle-Cell; Lymphoma, Non-Hodgkin; Lymphopenia; Lymphoproliferative Disorders; Lysosomal Storage Diseases
Macular Degeneration; Macular Edema; Magnesium Deficiency; Male Urogenital Diseases; Malformations of Cortical Development; Malnutrition; Mammary Neoplasms, Animal; Mammary Neoplasms, Experimental; Manganese Poisoning; Marchiafava-Bignami Disease; Marijuana Abuse; Massive Hepatic Necrosis; Mastitis; Mastodynia; Maternal Death; Maxillofacial Abnormalities; Medulloblastoma; Melanoma; Melanoma, Amelanotic; Melanoma, Experimental; Melanosis; MELAS Syndrome; Melena; Melioidosis; Memory Disorders; Meniere Disease; Meningitis; Meningitis, Bacterial; Meningitis, Haemophilus; Meningocele; Meningomyelocele; Menstruation Disturbances; Mental Disorders; Mercury Poisoning; Mesenteric Ischemia; Mesothelioma; Mesothelioma, Malignant; Metabolic Diseases; Metabolic Syndrome; Metaplasia; Methemoglobinemia; Metrorrhagia; Mevalonate Kinase Deficiency; Microcephaly; Micrognathism; Micronuclei, Chromosome-Defective; Microphthalmos; Microsatellite Instability; Microscopic Polyangiitis; Migraine Disorders; Migraine with Aura; Migraine without Aura; Mitochondrial Diseases; Mitochondrial Myopathies; Mitral Valve Insufficiency; Mixed Tumor, Mullerian; Mobility Limitation; Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance; Mononeuropathies; Monosomy; Mood Disorders; Motor Disorders; Motor Neuron Disease; Motor Skills Disorders; Mouth Diseases; Mouth Neoplasms; Movement Disorders; Mucocutaneous Lymph Node Syndrome; Mucositis; Multicystic Dysplastic Kidney; Multiple Chemical Sensitivity; Multiple Chronic Conditions; Multiple Myeloma; Multiple Organ Failure; Multiple Pulmonary Nodules; Multiple Sclerosis; Multiple Sclerosis, Relapsing-Remitting; Muscle Cramp; MUSCLE HYPERTROPHY; Muscle Hypotonia; Muscle Rigidity; Muscle Weakness; Muscular Atrophy; Muscular Atrophy, Spinal; Muscular Diseases; Muscular Dystrophy, Animal; Muscular Dystrophy, Duchenne; Musculoskeletal Abnormalities; Musculoskeletal Diseases; Myalgia; Myasthenia Gravis; Mycobacterium tuberculosis, susceptibility to infection by; Mycotoxicosis; Mydriasis; Myelinolysis, Central Pontine; Myelodysplastic Syndromes; Myocardial Infarction; Myocardial Ischemia; Myocardial Reperfusion Injury; Myocarditis; Myoclonic Epilepsies, Progressive; Myoclonic Epilepsy, Juvenile; Myoclonus; Myoglobinuria; Myoma; Myositis; Myxedema
Nail Diseases; Nails, Malformed; Narcolepsy; Nasopharyngeal Carcinoma; Nausea; Necrosis; Neointima; Neonatal Abstinence Syndrome; Neoplasm Invasiveness; Neoplasm Metastasis; Neoplasm Recurrence, Local; Neoplasms; Neoplasms, Experimental; Neoplasms, Germ Cell and Embryonal; Neoplasms, Glandular and Epithelial; Neoplasms, Hormone-Dependent; Neoplasms, Mesothelial; Neoplasms, Radiation-Induced; Neoplasms, Unknown Primary; Neoplastic Syndromes, Hereditary; Neovascularization, Pathologic; Nephritis; Nephritis, Interstitial; Nephrocalcinosis; Nephrolithiasis; Nephrosclerosis; Nephrosis; Nephrosis, Lipoid; Nephrotic Syndrome; Nerve Degeneration; Nerve Sheath Neoplasms; Nervous System Diseases; Nervous System Malformations; Neuralgia; Neuralgia, Postherpetic; Neural Tube Defects; Neurasthenia; Neuritis; Neurobehavioral Manifestations; Neuroblastoma; Neurodegenerative Diseases; Neurodevelopmental Disorders; Neuroectodermal Tumors, Primitive; Neuroendocrine Tumors; Neurogenic Bowel; Neurogenic Inflammation; Neuroinflammatory Diseases; Neuroleptic Malignant Syndrome; Neurologic Manifestations; Neuromuscular Diseases; Neuromuscular Manifestations; Neuropathy, Painful; Neurotoxicity Syndromes; Neutropenia; Neutrophil Chemotactic Response, Abnormal; Niemann-Pick Disease, Type C; Nocturnal Enuresis; Non-alcoholic Fatty Liver Disease; Nonseminomatous germ cell tumor; Nose Diseases; Nose Neoplasms; Nystagmus, Congenital; Nystagmus, Pathologic; Obesity; Obesity, Abdominal; Obsessive-Compulsive Disorder; Obstetric Labor, Premature; Occupational Diseases; Ocular Motility Disorders; Olfaction Disorders; Oligospermia; Oliguria; Onycholysis; Ophthalmoplegia; Opioid-Related Disorders; Optic Atrophy, Hereditary, Leber; Optic Nerve Diseases; Optic Neuritis; Oral Ulcer; Organophosphate Poisoning; Orthomyxoviridae Infections; Osteoarthritis; Osteoarthritis, Knee; Osteochondrodysplasias; Osteolysis; Osteomalacia; Osteomyelitis; Osteonecrosis; Osteoporosis; Osteoporosis, Postmenopausal; Osteoporotic Fractures; Osteosarcoma; Otitis Media; Ototoxicity; Ovarian Cysts; Ovarian Diseases; Ovarian Hyperstimulation Syndrome; Ovarian Neoplasms; Overweight
Pain; Pain, Postoperative; Pallor; Pancreatic Diseases; Pancreatic Neoplasms; Pancreatic Pseudocyst; Pancreatitis; Pancreatitis, Acute Necrotizing; Pancreatitis, Alcoholic Pancreatitis, Chronic; Pancytopenia; Panic Disorder; Panniculitis, Peritoneal; Panophthalmitis; Papilledema; Papilloma; Papillomavirus Infections; Parakeratosis; Paralysis; Paranasal Sinus Diseases; Paranoid Disorders; Parasitic Diseases, Animal; Paresis; Paresthesia; Parkinson Disease; Parkinson Disease, Secondary; Parkinsonian Disorders; Peanut Hypersensitivity; Pediatric Crohn's disease; Peliosis Hepatis; Penile Diseases; Perceptual Disorders; Pericardial Effusion; Pericarditis; Perinatal Death; Periodontitis; Peripheral Arterial Disease; Peripheral Nervous System Diseases; Peripheral Vascular Diseases; Peritonitis; Persian Gulf Syndrome; Personality Disorders; Pharyngeal Neoplasms; Pheochromocytoma; Phlebitis; Phobic Disorders; Photosensitivity Disorders; Pigmentation Disorders; Pituitary Diseases; Pituitary Neoplasms; Placenta Diseases; Placental Insufficiency; Plant Poisoning; Plaque, Amyloid; Plaque, Atherosclerotic; Pleural Effusion; Pleural Neoplasms; Pneumococcal Infections; Pneumoconiosis; Pneumonia; Pneumonia, Bacterial; Pneumonia, Viral; POEMS Syndrome; Poisoning; Polycystic Ovary Syndrome; Polydipsia; Polyneuropathies; Polyploidy; Polyradiculopathy; Polyuria; Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome; Porphyria, Acute Intermittent; Porphyria Cutanea Tarda; Porphyrias, Hepatic; Posterior Leukoencephalopathy Syndrome; Postoperative Complications; Postoperative Hemorrhage; Postoperative Nausea and Vomiting; Poultry Diseases; Precancerous Conditions; Precursor B-Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma; Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma; Precursor T-Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma; Pre-Eclampsia; Pregnancy Complications; Premature Birth; Premenstrual Syndrome; Prenatal Exposure Delayed Effects; Prenatal Injuries; Primary Myelofibrosis; Primary Ovarian Insufficiency; Progeria; Prolactinoma; Prostatic Diseases; Prostatic Hyperplasia; Prostatic Intraepithelial Neoplasia; Prostatic Neoplasms; Prostatitis; Prosthesis-Related Infections; Proteinuria; Proteus Infections; Pruritus; Pseudolymphoma; Pseudomonas Infections; Pseudotumor Cerebri; Psoriasis; Psychomotor Agitation; Psychomotor Disorders; Psychoses, Substance-Induced; Psychotic Disorders; Puberty, Delayed; Puberty, Precocious; Pulmonary Arterial Hypertension; Pulmonary Disease, Chronic Obstructive; Pulmonary Edema; Pulmonary Embolism; Pulmonary Emphysema; Pulmonary Eosinophilia; Pulmonary Fibrosis; PULMONARY FUNCTION; Pulmonary Heart Disease; Pulmonary Valve Stenosis; Pulpitis; Purpura; Purpura Fulminans; Purpura, Thrombocytopenic, Idiopathic; Pyelonephritis; Pyomyositis; Quadriplegia; Raynaud Disease; Rectal Diseases Recurrence; Red-Cell Aplasia, Pure; Reflex, Abnormal; Reflex Sympathetic Dystrophy; Renal hypouricemia; Renal Insufficiency; Renal Insufficiency, Chronic; Reperfusion Injury; Respiration Disorders; Respiratory Distress Syndrome; Respiratory Hypersensitivity; Respiratory Insufficiency; Respiratory Sounds; Respiratory Syncytial Virus Infections; Respiratory System Abnormalities; Respiratory Tract Diseases; Respiratory Tract Infections; Reticular dysgenesis; Retinal Artery Occlusion; Retinal Degeneration; Retinal Detachment; Retinal Diseases; Retinal Neovascularization; Retinitis; Retinitis Pigmentosa; Retroperitoneal Fibrosis; Reye Syndrome; Rhabdomyolysis; Rhabdomyosarcoma; Rhabdoviridae Infections; Rhinitis; Rhinitis, Allergic; Rhinitis, Allergic, Perennial; Rhinitis, Allergic, Seasonal; Salivary Gland Diseases; Salivary Gland Neoplasms; Salmonella Infections; Salmonella Infections, Animal; Sarcoma; Sarcoma, Ewing; Scabie;s Schistosomiasis japonica; Schizophrenia; Schizophrenia, Paranoid; Sciatic Neuropathy; Scleritis; Scleroderma, Diffuse; Scleroderma, Localized; Scleroderma, Systemic; Sclerosis; Scoliosis; Scotoma; Sebaceous Gland Diseases; Sebaceous Gland Neoplasms; Seizures; Seizures, Febrile; Sensation Disorders; Sepsis; Serositis; Serratia Infections; Sexual and Gender Disorders; Sexual Dysfunction, Physiological; Sexual Dysfunctions, Psychological; Sexually Transmitted Diseases; Sezary Syndrome; Shellfish Poisoning; Shock; Shock, Cardiogenic; Shock, Hemorrhagic; Shock, Septic; Sialorrhea; Signs and Symptoms; Signs and Symptoms, Digestive; Signs and Symptoms, Respiratory; Silicosis; Sinusitis; Sinus Thrombosis, Intracranial; Sjogren's Syndrome; Skin Abnormalities; Skin Diseases; Skin Manifestations; Skin Neoplasms; Skin Ulcer; Sleep Apnea, Obstructive; Sleep Apnea Syndromes; Sleepiness; Sleep Initiation and Maintenance Disorders; Sleep Wake Disorders; Small Cell Lung Carcinoma; Sneezing; Soft Tissue Infections; Soft Tissue Neoplasms; Somatosensory Disorders; Spasm; Spasms, Infantile; Speech Disorders; Spermatocele; Spina Bifida Cystica; Spina Bifida Occulta; Spinal Cord Diseases; Spinal Cord Injuries; Spinal Curvatures; Spinal Dysraphism; Spinocerebellar Ataxia 17; Splenic Diseases; Splenic Neoplasms; Splenomegaly; Spondylosis; Squamous Cell Carcinoma of Head and Neck; Staphylococcal Infections; Staphylococcal Skin Infections; Starvation; Status Epilepticus; ST Elevation Myocardial Infarction; Stereotypic Movement Disorder; Stevens-Johnson Syndrome; Stomach Diseases; Stomach Neoplasms; Stomach Ulcer; Stomatitis; Strabismus; Streptococcal Infections; Stress Disorders, Post-Traumatic; Striatonigral Degeneration; Stroke; Stupor; Sturge-Weber Syndrome; Stuttering; Subarachnoid Hemorrhage; Substance Abuse, Intravenous; Substance-Related Disorders; Substance Withdrawal Syndrome; Sudden Infant Death; Superior Vena Cava Syndrome; Suppuration; Syncope; Syndrome; Synovitis; Synucleinopathies; Syphilis; Systemic carnitine deficiency; Systemic Vasculitis
Tachycardia; Tachycardia, Supraventricular; Tachycardia, Ventricular; Taste Disorders; Tauopathies; Telangiectasia, Hereditary Hemorrhagic; Telecanthus; Temporomandibular Joint Dysfunction Syndrome; Tension-Type Headache; Teratogenesis; Teratoma; Teratozoospermia; Testicular Diseases; Testicular Neoplasms; Tetany; Tetralogy of Fallot; Thiamine Deficiency; Thromboangiitis Obliterans; Thrombocytopenia; Thromboembolism; Thrombophilia; Thrombophlebitis; Thrombosis; Thymus Hyperplasia; Thymus Neoplasms; Thyroid cancer, follicular ;Thyroid cancer, medullary; Thyroid Carcinoma, Anaplastic; Thyroid Diseases; Thyroid Hormone Metabolism, Abnormal; Thyroiditis, Autoimmune; Thyroid Neoplasms; Thyrotoxicosis; Tibial Fractures; Tic Disorders; Tinnitus; Tissue Adhesions; Tobacco Use Disorder; Tongue Diseases; Tongue Neoplasms; Tonsillar Neoplasms; Tooth Diseases; Tooth Injuries; Tooth Loss ;Torsades de Pointes; Torticollis; Tourette Syndrome; Tracheal Diseases; Translocation, Genetic; Transposition of Great Vessels; Tremor; Tricuspid Atresia; Trigeminal Neuralgia; Triple Negative Breast Neoplasms; Trismus; Trisomy; Tuberculosis; Tuberculosis, Pulmonary; Twins, Conjoined
Ulcer; Unconsciousness; Unverricht-Lundborg Syndrome; Uremia; Ureteral Neoplasms; Ureteral Obstruction; Urethral Stricture; Urinary Bladder Calculi Urinary Bladder Diseases; Urinary Bladder Neoplasms; Urinary Bladder, Neurogenic; Urinary Bladder, Overactive; Urinary Retention; Urinary Tract Infections; Urination Disorders; Urogenital Abnormalities; Urologic Disease;s Urologic Neoplasms; Urticaria; Uterine Anomalies; Uterine Cervical Dysplasia; Uterine Cervical Neoplasms; Uterine Diseases; Uterine Hemorrhage; Uterine Neoplasms; Uterine Prolapse; Uveitis; Uveitis, Anterior
Vaginal Diseases; Vaginal Neoplasms; Valproic acid antenatal infection; Vascular Calcification; Vascular Diseases; Vascular Malformations; Vascular Remodeling; Vascular System Injuries; Vasculitis; Vasculitis, Central Nervous System; Vasculitis, Leukocytoclastic, Cutaneous; Vasospasm, Intracranial; Venous Thromboembolism; Venous Thrombosis; Ventricular Dysfunction; Ventricular Dysfunction, Left; Ventricular Dysfunction, Right; Ventricular Fibrillation; Ventricular Premature Complexes; Ventricular Remodeling; Vertigo; Vesicular Stomatitis; Vestibular Diseases; Vestibulocochlear Nerve Diseases; Viremia; Virus Diseases; Vision Disorders; Vision, Low; Vitamin B 12 Deficiency; Vitamin E Deficiency; Vocal Cord Paralysis; Vomiting; Waldenstrom Macroglobulinemia; Wallerian Degeneration; Wasting Syndrome; Water-Electrolyte Imbalance; Weight Gain; Weight Loss; Werner Syndrome; Wounds and Injuries; Xanthomatosis; Xerostomia.
Flagellin Damages the Pancreas > Diabetes
CTD hold thousands of references to Flagellin Harms. In 2022 Scheithauer and coworkers8 made an interesting study of the effects of Flagellin on rodent and Human Pancreas. They found that Flagellin induces damaging Macrophages and Insulin Hypersecretion. Worth a careful read.
Baofeng Cui, Xinsheng Liu, Yuzhen Fang, Peng Zhou, Yongguang Zhang and Yonglu Wang. 2018. Flagellin as a vaccine adjuvant. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14760584.2018.1457443
Irshad A Hajam, Pervaiz A Dar, Imam Shahnawaz, Juan Carlos Jaume and John Hwa Lee. 2017. Bacterial flagellin—a potent immunomodulatory agent. https://www.nature.com/articles/emm2017172
Simon Sutcliffe, Shirin Kalyan, Jim Pankovich, Jenny M. H. Chen, Rashieda Gluck, Darby Thompson, Momir Bosiljcic, Mark Bazett, Richard N. Fedorak, Remo Panaccione, Jeffrey Axler, John K. Marshall, David W. Mullins, Boyko Kabakchiev, Dermot P. B. McGovern, Julie Jang, Andrew Coldman, Gillian Vandermeirsch, Brian Bressler and Hal Gunn. 2019. Novel Microbial-Based Immunotherapy Approach for Crohn's Disease. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2019.00170/full
https://ctdbase.org/detail.go?acc=7100&view=disease&sort=diseaseNmSort&page=29&type=gene&dir=asc
Torsten P.M. Scheithauera, Hilde Herrema, Hongbing Yu, Guido J. Bakker, Maaike Winkelmeijer, Galina Soukhatcheva, Derek Dai, Caixia Ma, Stefan R. Havik, Manon Balvers, Mark Davids, Abraham S. Meijnikman, Ömrüm Aydin, Bert-Jan H. van den Born, Marc G. Besselink, Olivier R. Busch, Maurits de Brauw, Arnold van de Laar, Clara Belzer, Martin Stahl, Willem M. de Vosh, Bruce A. Vallance, Max Nieuwdorp, C. Bruce Verchere, and Daniël H. van Raalt. 2022. Gut-derived bacterial flagellin induces beta-cell inflammation and dysfunction. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19490976.2022.2111951
If I was an evil bioengineer genius desiring a one and done, hide your tracks, disease proximate then a bacterial flagellin hack would certainly fill the bill!
Wow! Somebody been cooking this thing for a long time. Scary!