Endotoxin Harms List L-Z
Part 2 of the Evidence-based List of known Endotoxin Harms
I will link the 2 parts for continuity of reference. Looking at E. coli up close.1
Lacrimal Duct Obstruction; Lacrimoauriculodentodigital syndrome; Lactase Deficiency, Congenital; Lactate dehydrogenase deficiency type A; Lactose Intolerance, Adult Type; Lamellar ichthyosis, type 2, 3; Lameness, Animal; Landau-Kleffner Syndrome; Language Development Disorders; Laron Syndrome; Laron syndrome type 2; Laryngeal Neoplasms; Lateral Medullary Syndrome; Lateral meningocele syndrome; Lathosterolosis; Lattice corneal dystrophy type 1; Laurence-Moon Syndrome; Lead Poisoning ?; Lead Poisoning, Nervous System; Learning Disabilities; Leber Congenital Amaurosis; Leber Congenital Amaurosis 6, 8, 13; Lecithin Cholesterol Acyltransferase Deficiency; LEFT VENTRICULAR NONCOMPACTION 10; Legg-Calve-Perthes Disease; Legionnaires' Disease; Legius syndrome; Leigh Disease; Leigh syndrome , French Canadian type; Leiomyoma; Leiomyoma, Epithelioid; Leiomyosarcoma; Leishmaniasis; Leishmaniasis, Cutaneous; Leishmaniasis, Mucocutaneous; Leishmaniasis, Visceral; Lentivirus Infections; LEOPARD Syndrome 2,3; Leprosy; LEPTIN DEFICIENCY OR DYSFUNCTION; LEPTIN RECEPTOR DEFICIENCY; LETHAL CONGENITAL CONTRACTURE SYNDROME 4, 5-7, 10, 11; Lethargy; Leukemia; Leukemia, Experimental; Leukemia, Hairy Cell; Leukemia, Large Granular Lymphocytic, Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell; Leukemia, Lymphoid; Leukemia-Lymphoma, Adult T-Cell; Leukemia, Megakaryoblastic, of Down Syndrome; Leukemia, Monocytic, Acute; Leukemia, Myelogenous, Chronic, BCR-ABL Positive; Leukemia, Myeloid; Leukemia, Myeloid, Accelerated Phase; Leukemia, Myeloid, Acute; Leukemia, Myelomonocytic, Acute; Leukemia, Myelomonocytic, Juvenile; Leukemia, Prolymphocytic, T-Cell; Leukemia, Promyelocytic, Acute; Leukemia, T-Cell; Leukocyte-Adhesion Deficiency Syndrome; Leukocyte adhesion deficiency type 1; Leukocyte Disorders; Leukocytosis; LEUKODYSTROPHY, HYPOMYELINATING, 4, 11; Leukodystrophy, Metachromatic; Leukoencephalopathies; LEUKOENCEPHALOPATHY, PROGRESSIVE, WITH OVARIAN FAILURE; Leukoencephalopathy with Brainstem and Spinal Cord Involvement and Lactate Elevation; Leukokeratosis, Hereditary Mucosal; Leukomalacia, Periventricular; Leukopenia; Leukoplakia, Oral; Leukostasis; Leukotriene C4 Synthase Deficiency; Lewy Body Disease; Leydig Cell Hypoplasia; Leydig Cell Tumor; L-FERRITIN DEFICIENCY; Lichenoid Eruptions; LICHTENSTEIN-KNORR SYNDROME; Liddle Syndrome; Li-Fraumeni Syndrome; Limb Deformities, Congenital; Limb-girdle muscular dystrophy type 2H; Limb-mammary syndrome; LINEAR SKIN DEFECTS WITH MULTIPLE CONGENITAL ANOMALIES 2; Linitis Plastica; Lipid Metabolism Disorders; Lipid Metabolism, Inborn Errors; Lipidoses; Lipodystrophy, Congenital Generalized, Types 3, 4, 7; Lipodystrophy, Familial Partial; Lipoid congenital adrenal hyperplasia; Lipoma; Lipomatosis; Lipoprotein Glomerulopathy; Liposarcoma; Liposarcoma, Myxoid; Lissencephaly; Listeriosis; Lithiasis; Liver Cirrhosis; Liver Cirrhosis, Alcoholic; Liver Cirrhosis, Biliary; Liver Cirrhosis, Experimental; Liver Diseases; Liver Diseases, Alcoholic; Liver Diseases, Parasitic; Liver Failure; Liver Failure, Acute; LIVER FAILURE, INFANTILE, TRANSIENT; Liver Neoplasms; Liver Neoplasms, Experimental; Loeys-Dietz Syndrome; LONG-CHAIN 3-HYDROXYACYL-CoA DEHYDROGENASE DEFICIENCY; Long QT Syndrome 2,11; Low Back Pain; Lower Extremity Deformities, Congenital; Lubs X-linked mental retardation syndrome; Lung Diseases; Lung Diseases, Interstitial; Lung Diseases, Obstructive; Lung Injury; Lung Neoplasms; Lupus Erythematosus, Cutaneous; Lupus Erythematosus, Systemic; Lupus Nephritis; Lupus Vasculitis, Central Nervous System; Lymphangioleiomyomatosis; Lymphatic Abnormalities; LYMPHATIC MALFORMATION 4, 6; Lymphatic Metastasis; Lymphedema; LYMPHEDEMA, PRIMARY, WITH MYELODYSPLASIA, Lymphohistiocytosis, Hemophagocytic; Lymphoma; Lymphoma, AIDS-Related; Lymphoma, B-Cell; Lymphoma, Extranodal NK-T-Cell; Lymphoma, Follicular; Lymphoma, Large B-Cell, Diffuse; Lymphoma, Large-Cell, Anaplastic; Lymphoma, Mantle-Cell; Lymphoma, Non-Hodgkin; Lymphoma, T-Cell; Lymphoma, T-Cell, Cutaneous; Lymphoma, T-Cell, Peripheral; Lymphomatoid Papulosis; Lymphopenia; Lymphoproliferative Disorders; Lymphoproliferative Syndrome, X-Linked, 2; Lynch syndrome I (site-specific colonic cancer); Lysosomal acid lipase deficiency
Macrocephaly, Alopecia, Cutis Laxa, and Scoliosis; Macrocephaly Autism Syndrome; MACROCEPHALY, DYSMORPHIC FACIES, AND PSYCHOMOTOR RETARDATION; Macrocephaly with Multiple Epiphyseal Dysplasia and Distinctive Facies; Macrophage Activation Syndrome; Macrothrombocytopenia progressive deafness; Macular Degeneration; Macular Degeneration, Age-Related, 1, 4, 7, 9, 12, 14; Macular dystrophy, corneal type 1; Macular Edema; Major Affective Disorder 7, Malabsorption Syndromes; Malaria; Malaria, Falciparum; Malformations of Cortical Development; Malignant Hyperthermia; Malignant hyperthermia susceptibility type 1; Malnutrition; Malpuech facial clefting syndrome; Mammary Neoplasms, Animal; Mammary Neoplasms, Experimental; Mandibular Diseases; Mandibular Neoplasms; Mandibuloacral dysplasia with type A lipodystrophy; Mandibulofacial Dysostosis; Mandibulofacial dysostosis, Treacher Collins type, autosomal recessive; MANDIBULOFACIAL DYSOSTOSIS WITH ALOPECIA; Manganese Poisoning ?; Mannose-Binding Protein Deficiency; Maple Syrup Urine Disease; MARFANOID-PROGEROID-LIPODYSTROPHY SYNDROME; Marfan Syndrome; Marie Unna congenital hypotrichosis; Marijuana Abuse; Marijuana Use; Marshall-Smith syndrome; Marshall syndrome; MASA (Mental Retardation, Aphasia, Shuffling Gait, Adducted Thumbs) Syndrome; Massive Hepatic Necrosis; MASS syndrome; Mastitis; Mastocytosis; Mastocytosis, Cutaneous; Mastocytosis, Systemic; Maternally Inherited Leigh Syndrome; Maturity-Onset Diabetes of the Young, Type 1-4, 10, 14; Maxillary Diseases; Meacham Winn Culler syndrome; Meckel Syndrome, Type 6; Mediastinal Neoplasms; Medium chain acyl CoA dehydrogenase deficiency; Medullary cystic kidney disease 1; Medulloblastoma; Megacolon; Megacystis microcolon intestinal hypoperistalsis syndrome; Megaepiphyseal dwarfism; Megalancephaly Polymicrogyria-Polydactyly Hydrocephalus Syndrome; Megalencephaly; Megalocornea; Meier-Gorlin syndrome; Melanocytic nevus syndrome, congenital; Melanoma; Melanoma, Amelanotic; Melanoma astrocytoma syndrome; Melanoma, Cutaneous Malignant; MELANOMA, CUTANEOUS MALIGNANT, SUSCEPTIBILITY TO, 1, 2, 3, 8; Melanoma, Experimental; Melanoma-Pancreatic Cancer Syndrome; Melanosis; MELAS Syndrome; Melioidosis; Melorheostosis; Memory Disorders; Meningioma; Meningioma, familial; Meningism; Meningitis; Meningitis, Aseptic; Meningitis, Meningococcal; Meningococcal Infections; Meningoencephalitis; Meningomyelocele; Menkes Kinky Hair Syndrome; Mental Disorders; Mental Retardation, Autosomal Dominant 5; Mental Retardation, Autosomal Recessive 1; Mental Retardation, X-Linked 1, 30, 78, 94; Mental Retardation, X-Linked, Syndromic, Turner Type; Mental retardation, X-linked, with cerebellar hypoplasia and distinctive facial appearance; Mercury Poisoning ?; Mercury Poisoning, Nervous System; Meretoja syndrome; MERRF Syndrome; Mesangial sclerosis, diffuse; Mesenteric Ischemia; Mesenteric Vascular Occlusion; Mesothelioma; Mesothelioma, Malignant; Metabolic Diseases; Metabolic Syndrome; Metabolism, Inborn Errors; Metachondromatosis; Metachromatic Leukodystrophy due to Saposin B Deficiency; Metaphyseal Anadysplasia 2; Metaphyseal chondrodysplasia Schmid type; Metaphyseal chondrodysplasia Spahr type; Metaphyseal Dysplasia with Maxillary Hypoplasia and Brachydactyly; Metaplasia; Metatropic dwarfism; Methemoglobinemia; Methylmalonate Semialdehyde Dehydrogenase Deficiency; Methylmalonic acidemia; Methylmalonic acidemia with homocystinuria; METHYLMALONIC ACIDURIA AND HOMOCYSTINURIA, cblJ TYPE; Mevalonate Kinase Deficiency; Microcephalic Osteodysplastic Primordial Dwarfism, Type II; Microcephaly; MICROCEPHALY 3, 4 ,12, 16, PRIMARY, AUTOSOMAL RECESSIVE; MICROCEPHALY, SHORT STATURE, AND IMPAIRED GLUCOSE METABOLISM 2; MICROCEPHALY, SHORT STATURE, AND POLYMICROGYRIA WITH OR WITHOUT SEIZURES; Microcephaly with Chorioretinopathy, Autosomal Recessive; Micronuclei, Chromosome-Defective; MICROPHTHALMIA, ISOLATED 7; Microphthalmia, Isolated, with Coloboma 5, 6; Microphthalmia, syndromic 1-3, 6, 7, 12, 13; Microphthalmos; Microsatellite Instability; MICROSPHEROPHAKIA AND/OR MEGALOCORNEA, WITH ECTOPIA LENTIS AND WITH OR WITHOUT SECONDARY GLAUCOMA; MICROVASCULAR COMPLICATIONS OF DIABETES, SUSCEPTIBILITY TO, 1, 2, 4-6; Migraine Disorders; Migraine with Aura; MIGRAINE WITH OR WITHOUT AURA, SUSCEPTIBILITY TO, 1; Migraine without Aura; Minicore Myopathy with External Ophthalmoplegia; MIRAGE SYNDROME; MIRROR MOVEMENTS 2; Mitchell-Riley Syndrome; Mite Infestations; Mitochondrial complex I. II, III deficiency; MITOCHONDRIAL COMPLEX V (ATP SYNTHASE) DEFICIENCY, NUCLEAR TYPE 3, 4B; Mitochondrial Diseases; MITOCHONDRIAL DNA DEPLETION SYNDROME 11; MITOCHONDRIAL DNA DEPLETION SYNDROME 12A, 12B (CARDIOMYOPATHIC TYPE), AUTOSOMAL DOMINANT; MITOCHONDRIAL DNA DEPLETION SYNDROME 15 (HEPATOCEREBRAL TYPE); MITOCHONDRIAL DNA DEPLETION SYNDROME 1 (MNGIE TYPE); MITOCHONDRIAL DNA DEPLETION SYNDROME 2 (MYOPATHIC TYPE); MITOCHONDRIAL DNA DEPLETION SYNDROME 5 (ENCEPHALOMYOPATHIC WITH OR WITHOUT METHYLMALONIC ACIDURIA); MITOCHONDRIAL DNA DEPLETION SYNDROME 8A (ENCEPHALOMYOPATHIC TYPE WITH RENAL TUBULOPATHY); Mitochondrial Encephalomyopathies; Mitochondrial Myopathies; Mitral Valve Prolapse, Myxomatous 2; Molybdenum cofactor deficiency; MONONEUROPATHY OF THE MEDIAN NERVE, MILD; Mood Disorders; Morphine Dependence; Mosaic variegated aneuploidy syndrome; Motor Disorders; Motor Neuron Disease; Motor Skills Disorders; Mouth Abnormalities; Mouth Diseases; Mouth Neoplasms; Movement Disorders; Moyamoya disease 2, 5; MOYAMOYA DISEASE 6 WITH OR WITHOUT ACHALASIA; MPTP Poisoning; MUCKLE-WELLS SYNDROME; Mucocutaneous Lymph Node Syndrome; Mucopolysaccharidosis IV, VII; Mucositis; Muir-Torre Syndrome; Mullerian Aplasia and Hyperandrogenism; MULTICENTRIC CARPOTARSAL OSTEOLYSIS SYNDROME; Multiple Acyl Coenzyme A Dehydrogenase Deficiency; Multiple Chemical Sensitivity; MULTIPLE CONGENITAL ANOMALIES-HYPOTONIA-SEIZURES SYNDROME 3; Multiple Endocrine Neoplasia; Multiple Endocrine Neoplasia Types 2a, 2b, 4; MULTIPLE FIBROADENOMAS OF THE BREAST; Multiple Myeloma; Multiple Organ Failure; MULTIPLE PTERYGIUM SYNDROME, LETHAL TYPE; Multiple Sclerosis; Multiple Sclerosis, Relapsing-Remitting; MULTIPLE SYNOSTOSES SYNDROME 1-3; Muscle Hypotonia; Muscle Rigidity; Muscle Spasticity; Muscle Weakness; Muscular Atrophy; Muscular Atrophy, Spinal; Muscular Diseases; Muscular Dystrophies; Muscular Dystrophies, Limb-Girdle; Muscular Dystrophy, Animal; Muscular Dystrophy, Congenital, Due To Integrin Alpha-7 Deficiency; Muscular Dystrophy, Congenital, Lmna-Related; Muscular dystrophy congenital, merosin negative; MUSCULAR DYSTROPHY, CONGENITAL, WITH CATARACTS AND INTELLECTUAL DISABILITY; Muscular Dystrophy, Duchenne; MUSCULAR DYSTROPHY-DYSTROGLYCANOPATHY (CONGENITAL WITH IMPAIRED INTELLECTUAL DEVELOPMENT), TYPE B, 1, 4, 14; MUSCULAR DYSTROPHY-DYSTROGLYCANOPATHY (LIMB-GIRDLE), TYPE C, 1, 4, 14; Muscular Dystrophy, Emery-Dreifuss; Muscular Dystrophy, Facioscapulohumeral; MUSCULAR DYSTROPHY, LIMB-GIRDLE, AUTOSOMAL RECESSIVE 17; Muscular Dystrophy, Limb-Girdle, Types 1E, 2J; Musculoskeletal Abnormalities; Musculoskeletal Pain; Myasthenia, Familial Infantile, 1; Myasthenia Gravis; Myasthenic Syndrome, Congenital, Fast-Channel; Myasthenic syndrome, congenital, postsynaptic slow-channel; Myasthenic syndrome, congenital, type Id; Myasthenic Syndrome, Congenital, with Facial Dysmorphism, associated with Acetylcholine Receptor Deficiency; Myasthenic Syndromes, Congenital; Mycobacterium Infections; Mycobacterium Infections, Nontuberculous; MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS, SUSCEPTIBILITY TO; Mycobacterium tuberculosis, susceptibility to infection by; Mycoplasma Infections; Mycosis Fungoides; MYD88 Deficiency; Myelocerebellar Disorder; Myelodysplastic-Myeloproliferative Diseases; Myelodysplastic Syndromes; Myeloperoxidase Deficiency; Myeloproliferative Disorder, Chronic, with Eosinophilia; Myeloproliferative Disorders; MYH9-Related Disorders; Myocardial Infarction; Myocardial Ischemia; Myocardial Reperfusion Injury; Myocardial Stunning; Myocarditis; MYOCLONIC-ATONIC EPILEPSY; Myoclonic dystonia; Myoclonic Epilepsies, Progressive; MYOCLONIC EPILEPSY, FAMILIAL INFANTILE; Myoclonic Epilepsy, Juvenile; Myoclonus; MYOCLONUS, INTRACTABLE, NEONATAL; Myofibrillar Myopathy; Myoglobinuria; Myoglobinuria, Acute Recurrent, Autosomal Recessive; Myopathies, Structural, Congenital; Myopathy, Central Core; Myopathy, Distal 3-5; Myopathy, Early-Onset, with Fatal Cardiomyopathy; Myopathy, Hyaline Body, Autosomal Recessive; Myopathy, Mitochondrial Progressive, With Congenital Cataract, Hearing Loss, And Developmental Delay; MYOPATHY, MYOFIBRILLAR, FATAL INFANTILE HYPERTONIC, ALPHA-B CRYSTALLIN-RELATED; Myopathy, Reducing Body, X-Linked, Childhood-Onset; Myopathy, Reducing Body, X-Linked, Early-Onset, Severe; Myopathy with lactic acidosis and sideroblastic anemia; Myopathy with Lactic Acidosis, Hereditary; Myopia; MYOPIA 21, 25, AUTOSOMAL DOMINANT; MYOPIA, HIGH, WITH CATARACT AND VITREORETINAL DEGENERATION; Myosclerosis, Autosomal Recessive; Myositis; Myotonia; Myotonia Congenita; Myotonic Disorders; Myotonic Dystrophy
NAIL DISORDER, NONSYNDROMIC CONGENITAL, 1, 3; Nail-Patella Syndrome; Nance-Horan syndrome; Narcolepsy; Nasal Polyps; Nasopharyngeal Carcinoma; Nasopharyngeal Neoplasms; Nausea; Naxos disease; NBIA2B; Necrosis; Nemaline myopathy 1, 4; Neointima; Neoplasm Invasiveness; Neoplasm Metastasis; Neoplasm Recurrence, Local; Neoplasm Regression, Spontaneous; Neoplasm, Residual; Neoplasms; Neoplasms, Bone Tissue; Neoplasm Seeding; Neoplasms, Experimental; Neoplasms, Germ Cell and Embryonal; Neoplasms, Hormone-Dependent; Neoplasms, Radiation-Induced; Neoplasms, Second Primary; Neoplasms, Squamous Cell; Neoplastic Processes; Neovascularization, Pathologic; Nephritis; Nephritis, Hereditary; Nephritis, Interstitial; Nephrocalcinosis; Nephrogenic Fibrosing Dermopathy; Nephrolithiasis; NEPHROLITHIASIS/OSTEOPOROSIS, HYPOPHOSPHATEMIC, 2; NEPHROLITHIASIS, URIC ACID, SUSCEPTIBILITY TO; NEPHRONOPHTHISIS 3, 14-16, 19; Nephrosclerosis; Nephrosis; Nephrotic Syndrome; Nephrotic syndrome, idiopathic, steroid-resistant; NEPHROTIC SYNDROME, TYPES 4-6, 10, 13; NEPHROTIC SYNDROME, TYPE 5, WITH OR WITHOUT OCULAR ABNORMALITIES; Nerve Degeneration; Nerve Sheath Neoplasms; Nervous System Diseases; Nervous System Malformations; NESTOR-GUILLERMO PROGERIA SYNDROME; Neu Laxova syndrome; Neuralgia; Neuralgia, Postherpetic; Neural tube defect, folate-sensitive; Neural Tube Defects; Neurilemmoma; Neuroaxonal Dystrophies; Neurobehavioral Manifestations; Neuroblastoma; Neurocognitive Disorders; Neurocutaneous melanosis; Neurocutaneous Syndromes; NEURODEGENERATION WITH ATAXIA, DYSTONIA, AND GAZE PALSY, CHILDHOOD-ONSET; NEURODEGENERATION WITH BRAIN IRON ACCUMULATION 2A; Neurodegenerative Diseases; Neurodevelopmental Disorders; NEURODEVELOPMENTAL DISORDER WITH HYPOTONIA, SEIZURES, AND ABSENT LANGUAGE; NEURODEVELOPMENTAL DISORDER WITH OR WITHOUT ANOMALIES OF THE BRAIN, EYE, OR HEART; NEURODEVELOPMENTAL DISORDER WITH OR WITHOUT HYPERKINETIC MOVEMENTS AND SEIZURES, AUTOSOMAL DOMINANT; NEURODEVELOPMENTAL DISORDER WITH PROGRESSIVE MICROCEPHALY, SPASTICITY, AND BRAIN IMAGING ABNORMALITIES; NEURODEVELOPMENTAL DISORDER WITH SPASTIC DIPLEGIA AND VISUAL DEFECTS; NEURODEVELOPMENTAL DISORDER WITH SPASTIC PARAPLEGIA AND MICROCEPHALY; Neuroectodermal Tumors; Neuroectodermal Tumors, Primitive; Neuroectodermal Tumors, Primitive, Peripheral; Neuroendocrine Tumors; Neuroferritinopathy; Neurofibroma, Plexiform; Neurofibromatosis 1, 2; Neurofibrosarcoma; Neurogenic Inflammation; Neuroinflammatory Diseases; Neurologic Manifestations; Neuromuscular Manifestations; Neuromyelitis Optica; NEURONOPATHY, DISTAL HEREDITARY MOTOR, AUTOSOMAL RECESSIVE 5; Neuropathy, Distal Hereditary Motor, Type IIA, IIBA, V; Neuropathy ataxia and retinitis pigmentosa; Neuropathy, hereditary motor and sensory, LOM type; Neuropathy, hereditary motor and sensory, Okinawa type; Neuropathy, hereditary motor and sensory, Russe type; NEUROPATHY, HEREDITARY SENSORY AND AUTONOMIC, TYPE IIA, IIB, VII; NEUROPATHY, HEREDITARY SENSORY, TYPE IE; Neuropathy, Painful; Neurotoxicity Syndromes; Neutropenia; NEUTROPENIA, SEVERE CONGENITAL, 6, AUTOSOMAL RECESSIVE; Neutropenia, Severe Congenital, Autosomal Dominant 1; Neutrophil Immunodeficiency Syndrome; Nevi and Melanomas; Nevus; NEVUS COMEDONICUS; Nevus, Epithelioid and Spindle Cell; Nevus, Sebaceous of Jadassohn; NF1 Microdeletion Syndrome; Niemann-Pick Disease, Types A, B, C; Night blindness, congenital stationary; Night Blindness, Congenital Stationary, Autosomal Dominant 1; Nijmegen Breakage Syndrome-Like Disorder; NOG-Related-Symphalangism Spectrum Disorder; Non-alcoholic Fatty Liver Disease; NONARTERITIC ANTERIOR ISCHEMIC OPTIC NEUROPATHY, SUSCEPTIBILITY TO; Nonsyndromic Deafness; Noonan Syndrome 3, 5, 6, 7; No-Reflow Phenomenon; Norrie disease; Nose Diseases; Nose Neoplasms; Nystagmus 1, congenital, X- linked; Nystagmus, Congenital; Nystagmus, Pathologic
Obesity; Obesity, Abdominal; Obesity, Hyperphagia, and Developmental Delay; Obesity, Morbid; Obsessive-Compulsive Disorder; Obstetric Labor, Premature; Occipital horn syndrome; Occupational Diseases; Ocular Hypertension; Oculoauricular Syndrome; Oculocutaneous albinism type 1, 1B; Oculodentodigital Dysplasia; Oculodentodigital Dysplasia, Autosomal Recessive; Oculopalatoskeletal syndrome; O'Donnell Pappas syndrome; Olfaction Disorders; Oligodontia-Colorectal Cancer Syndrome; Oligomenorrhea; Oligospermia; Oliguria; Oliver-McFarlane syndrome; Omodysplasia type 1; Ophthalmoplegia; Ophthalmoplegia, Chronic Progressive External; Opioid-Related Disorders; Opitz-Kaveggia syndrome; Opsoclonus-Myoclonus Syndrome; Optic Atrophy; Optic Atrophies, Hereditary; Optic Atrophy, Hereditary, Leber; Optic Nerve Diseases; Optic Nerve Hypoplasia, Bilateral; Optic Nerve Injuries; Optic Neuritis; Optic Neuropathy, Ischemic; Oral Submucous Fibrosis; Oral Ulcer; Organophosphate Poisoning; Ornithine Carbamoyltransferase Deficiency Disease; ORNITHINE TRANSCARBAMYLASE DEFICIENCY, HYPERAMMONEMIA DUE TO; Orofacial Cleft 1, 11, 15; Orofaciodigital syndrome 5; Orofaciodigital syndrome, Shashi type; Oropharyngeal Neoplasms; Orthomyxoviridae Infections; Osler-rendu-weber syndrome 2; Osseous Heteroplasia, Progressive; Ossification, Heterotopic; Osteitis Deformans; Osteoarthritis; Osteoarthritis, Hip; Osteoarthritis, Knee; Osteoarthritis, Spine; Osteoarthritis with Mild Chondrodysplasia; Osteochondrodysplasias; Osteochondroma; Osteofibrous Dysplasia; Osteogenesis Imperfecta; Osteogenesis imperfecta, type 2A, 3, IV, VII, IX, X, XV, XVII; Osteolysis; Osteolysis hereditary multicentric; Osteonecrosis; Osteopetrosis; Osteopetrosis, Autosomal Recessive 2, 4-8; Osteoporosis; Osteoporosis, Postmenopausal; Osteosarcoma; Oto-Palato-digital syndrome types 1, 2; Ototoxicity; Ovarian Cysts; Ovarian Diseases; Ovarian Dysgenesis 1, 2; Ovarian Hyperstimulation Syndrome; Ovarian Neoplasms; Overweight
Pachyonychia Congenita; PAGET DISEASE OF BONE 5, JUVENILE-ONSET; Pain; Pain Insensitivity, Congenital; Pain, Intractable; Pain, Postoperative; PALMOPLANTAR CARCINOMA, MULTIPLE SELF-HEALING; Palmoplantar Hyperkeratosis with Squamous Cell Carcinoma of Skin and Sex Reversal; PALMOPLANTAR KERATODERMA, NAGASHIMA TYPE; Palmoplantar Keratoderma with Deafness; Pancreatic Agenesis, Congenital; Pancreatic cancer, adult; Pancreatic Carcinoma; Pancreatic Diseases; Pancreatic Neoplasms; Pancreatitis; Pancreatitis, Chronic; Pancytopenia; Panic Disorder; Panniculitis, Nodular Nonsuppurative; Papilloma; Papilloma, Choroid Plexus; Papillomavirus Infections; Papillon-Lefevre Disease; Papillorenal syndrome; Paraganglioma; Paralysis; Paralysis, Hyperkalemic Periodic; Paraneoplastic Syndromes; Paranoid Disorders; Paraplegia; Parapsoriasis; Paraquat lung; Parastremmatic dwarfism; Paratuberculosis; Paresis; Paresthesia; Parietal Foramina; Parietal Foramina With Cleidocranial Dysplasia; Parkinson Disease; PARKINSON DISEASE 14, AUTOSOMAL RECESSIVE; PARKINSON DISEASE 1, 8, 18, AUTOSOMAL DOMINANT, SUSCEPTIBILITY TO; PARKINSON DISEASE 19A, JUVENILE-ONSET; PARKINSON DISEASE 1, AUTOSOMAL DOMINANT; Parkinson Disease 4, 6, 7 Autosomal Dominant Lewy Body; PARKINSON DISEASE, LATE-ONSET; Parkinson Disease, Secondary; Parkinsonian Disorders; Parkinsonism-Dystonia, Infantile; Pasteurellaceae Infections; Patent Ductus Venosus; Patterned dystrophy of retinal pigment epithelium; Peanut Hypersensitivity; Pediatric Obesity; Peeling skin syndrome, acral type; PEELING SKIN WITH LEUKONYCHIA, ACRAL PUNCTATE KERATOSES, CHEILITIS, AND KNUCKLE PADS; Peliosis Hepatis; Pelizaeus-Merzbacher Disease; Pelviscapular dysplasia; Pemphigoid, Bullous; Pemphigus; Pendred syndrome; Penile Diseases; Penile Induration; Penile Neoplasms; Penttinen-Aula syndrome; Peptic Ulcer; Peptic Ulcer Hemorrhage; Periapical Diseases; Periapical Periodontitis; Pericardial Effusion; Pericarditis; Periodic fever, familial, autosomal dominant; PERIODIC FEVER, MENSTRUAL CYCLE-DEPENDENT; Periodontal Diseases; Periodontitis; Peripheral Arterial Disease; Peripheral Nerve Injuries; Peripheral Nervous System Diseases; PERIPHERAL NEUROPATHY WITH VARIABLE SPASTICITY, EXERCISE INTOLERANCE, AND DEVELOPMENTAL DELAY; Peripheral Vascular Diseases; Perisylvian syndrome; Peritoneal Fibrosis; Peritoneal Neoplasms; Peritonitis; Periventricular Nodular Heterotopia; Peroxisomal ACYL-COA oxidase deficiency; Peroxisomal Disorders; PEROXISOME BIOGENESIS DISORDER 4A, 5B, 9B (ZELLWEGER); Peroxisome biogenesis disorders; Persian Gulf Syndrome; Persistent Fetal Circulation Syndrome; Persistent Mullerian duct syndrome; Peters anomaly; Peutz-Jeghers Syndrome; Pfeiffer type acrocephalosyndactyly; Phagocyte Bactericidal Dysfunction; Pharyngeal Neoplasms; Phencyclidine Abuse; Phenylketonurias; Pheochromocytoma; PHEOCHROMOCYTOMA/PARAGANGLIOMA SYNDROME 4, 5; Phobic Disorders; Phosphoenolpyruvate carboxykinase deficiency; Phosphoglycerate Dehydrogenase Deficiency; Phosphoserine Aminotransferase Deficiency; PHOSPHOSERINE PHOSPHATASE DEFICIENCY; Photophobia; Phyllodes Tumor; Pick Disease of the Brain; Piebaldism; Pierson syndrome; Pigmentation Disorders; Pigmentary Disorder, Reticulate, with Systemic Manifestations; PIGMENTED NODULAR ADRENOCORTICAL DISEASE, PRIMARY, 4; Pigmented Paravenous Chorioretinal Atrophy; Pilomatrixoma; Pitt-Hopkins syndrome; Pituitary ACTH Hypersecretion; Pituitary Apoplexy; Pituitary Diseases; Pituitary dwarfism 1; Pituitary Hormone Deficiency, Combined, 4; Pituitary Neoplasms; Placenta Diseases; Plagiocephaly, Nonsynostotic; Plague; Plaque, Amyloid; Plaque, Atherosclerotic; Plasminogen Activator Inhibitor-1 Deficiency; Platelet-Activating Factor Acetylhydrolase Deficiency; Platelet Disorder, Familial, with Associated Myeloid Malignancy; Platelet Glycoprotein IV Deficiency; Platyspondylic Lethal Skeletal Dysplasia, Torrance Type; Pleural Diseases; Pleural Neoplasms; Pleurisy; Pneumococcal Infections; Pneumoconiosis; Pneumonia; Pneumonia, Aspiration; Pneumonia, Pneumococcal; Poikiloderma of Kindler; Poisoning; Poliomyelitis; Polycystic Kidney, Autosomal Dominant; Polycystic Kidney Diseases; Polycystic lipomembranous osteodysplasia with sclerosing leukoencephalopathy; Polycystic liver disease; Polycystic Ovary Syndrome; Polycythemia; Polycythemia, primary familial and congenital; Polycythemia Vera; Polydactyly; Polydactyly, Postaxial; Polydipsia; Polyendocrinopathies, Autoimmune; Polyhydramnios; Polymicrogyria, Bilateral Frontoparietal; Polymyositis; Polyneuropathies; Polyomavirus Infections; Polyostotic osteolytic dysplasia, hereditary expansile; Polyploidy; Polyps; Polyuria; Pontocerebellar Hypoplasia Types 2D, 2F, 6; Porencephaly; Porokeratosis, disseminated superficial actinic 1; Porphyria, Acute Hepatic; Porphyria Cutanea Tarda; Porphyrias; Porphyrias, Hepatic; Port-Wine Stain; Posterior Leukoencephalopathy Syndrome; Postoperative Complications; Potassium aggravated myotonia; Precancerous Conditions; Precursor B-Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma; Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma; Precursor T-Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma; Pre-Eclampsia; Pregnancy Complications; Pregnancy Complications, Cardiovascular; Pregnancy, Ectopic; PREGNANCY LOSS, RECURRENT, SUSCEPTIBILITY TO, 2, 3; Prekallikrein Deficiency; Premature Birth; PREMATURE CHROMATID SEPARATION TRAIT; Premature Ovarian Failure 2b; Prenatal Exposure Delayed Effects; Prenatal Injuries; Presentey Anomaly; Preterm Premature Rupture of the Membranes; Prickle1-Related Progressive Myoclonic Epilepsy with Ataxia; Primary ciliary dyskinesia, 2; Primary Graft Dysfunction; Primary hyperoxaluria type 2; Primary lateral sclerosis juvenile; Primary Myelofibrosis; Primary Ovarian Insufficiency; Primrose syndrome; Prion Diseases; Progeria; Progesterone Resistance; Progressive External Ophthalmoplegia with Mitochondrial DNA Deletions, Autosomal Dominant, 2, 4, 5; PROGRESSIVE EXTERNAL OPHTHALMOPLEGIA WITH MITOCHONDRIAL DNA DELETIONS, AUTOSOMAL RECESSIVE 3; Progressive Familial Heart Block, Type Ib; Progressive hearing loss stapes fixation; Progressive supranuclear palsy atypical; Prolactinoma; Prolidase Deficiency; Prolonged Electroretinal Response Suppression; Proopiomelanocortin Deficiency; Properdin deficiency, X-linked; Propping Zerres syndrome; Proprotein Convertase 1 3 Deficiency; PROSTATE CANCER/BRAIN CANCER SUSCEPTIBILITY; Prostate cancer, familial; Prostate Cancer, Hereditary, 12; Prostatic Hyperplasia; Prostatic Intraepithelial Neoplasia; Prostatic Neoplasms; Prostatic Neoplasms, Castration-Resistant; Prostatitis; PROTEASOME-ASSOCIATED AUTOINFLAMMATORY SYNDROME 1; Protein Aggregation, Pathological; Protein C Deficiency; Protein Deficiency; Protein-Losing Enteropathies; Proteinuria; Proteus Syndrome; PROTHROMBIN DEFICIENCY, CONGENITAL; Protoporphyria, Erythropoietic; Prune Belly Syndrome; Pruritus; Pseudohypoaldosteronism IB, IIC; Pseudopseudohypoparathyroidism; PSEUDO-TORCH SYNDROME 1; Pseudovaginal Perineoscrotal Hypospadias; Pseudoxanthoma Elasticum; Psoriasis; Psychomotor Agitation; Psychomotor Disorders; Psychoses, Substance-Induced; Psychotic Disorders; Pterygium; Puberty, Delayed; Puberty, Precocious; Pulmonary Alveolar Proteinosis; Pulmonary Arterial Hypertension; Pulmonary Atelectasis; Pulmonary Disease, Chronic Obstructive; Pulmonary Edema; Pulmonary Embolism; Pulmonary Emphysema; Pulmonary Eosinophilia; Pulmonary Fibrosis; PULMONARY HYPERTENSION, NEONATAL, SUSCEPTIBILITY TO; Pulmonary Veno-Occlusive Disease; Pulpitis; Purine-Pyrimidine Metabolism, Inborn Errors; Purpura Fulminans; Purpura, Thrombocytopenic, Idiopathic; Purpura, Thrombotic Thrombocytopenic; Pycnodysostosis; Pyelonephritis; Pyloric Atresia; Pyoderma Gangrenosum; Pyogenic arthritis, pyoderma gangrenosum, and acne; Pyropoikilocytosis, Hereditary; Pyruvate Carboxylase Deficiency Disease; Pyruvate Kinase Deficiency of Red Cells
Q Fever; Quadriplegia; Quebec platelet disorder
Radiation Injuries; Raine syndrome; Rapadilino syndrome; Rapp-Hodgkin syndrome; RAYNAUD-CLAES SYNDROME; Raynaud Disease; Rectal Neoplasms; Recurrence; Reflex, Abnormal; Refsum Disease; Refsum Disease, Infantile; Renal cysts and diabetes syndrome; RENAL-HEPATIC-PANCREATIC DYSPLASIA 1; Renal hepatic pancreatic dysplasia Dandy Walker cyst; Renal Insufficiency; RENAL TUBULAR DYSGENESIS; Reperfusion Injury; Respiration Disorders; Respiratory Distress Syndrome; Respiratory Distress Syndrome, Newborn; Respiratory Hypersensitivity; Respiratory Insufficiency; Respiratory Sounds; Respiratory Syncytial Virus Infections; Respiratory System Abnormalities; Respiratory Tract Diseases; Respiratory Tract Infections; Restless Legs Syndrome; Reticular dysgenesis; Reticulocytosis; Reticuloendotheliosis, familial, with eosinophilia; RETINAL ARTERIES, TORTUOSITY OF; Retinal Degeneration; Retinal Detachment; Retinal Diseases; Retinal Dystrophies; RETINAL DYSTROPHY AND OBESITY; RETINAL DYSTROPHY, JUVENILE CATARACTS, AND SHORT STATURE SYNDROME; Retinal Neovascularization; Retinal Telangiectasis; Retinal Vein Occlusion; Retinitis; Retinitis Pigmentosa; Retinitis Pigmentosa 4, 12, 28, 35, 38, 57, 60, 62, 67, 74, 79; Retinoblastoma; Retinopathy of Prematurity; Retrognathia; Rett Syndrome; Rhabdoid Tumor; Rhabdoid Tumor Predisposition Syndrome 1, 2; Rhabdomyolysis; Rhabdomyoma; Rhabdomyosarcoma; Rhabdomyosarcoma, Alveolar; Rhabdomyosarcoma, Embryonal; Rheumatoid Arthritis, Systemic Juvenile; Rhinitis; Rhinitis, Allergic; Rhinitis, Allergic, Perennial; Rhizomelic chondrodysplasia punctata, type 1; Rickets; Rickettsia Infections; Right ventricle hypoplasia; Robinow Syndrome; Roifman-Chitayat Syndrome; Romano-Ward Syndrome; Rosacea; Rothmund-Thomson Syndrome; Rubinstein-Taybi Syndrome; Rupture, Spontaneous
Sacral defect and anterior sacral meningocele; Sacroiliitis; Sagittal Sinus Thrombosis; Salivary Gland Neoplasms; Salmonella Infections, Animal; Sandhoff Disease; Sarcoidosis; Sarcoma; Sarcoma, Clear Cell; Sarcoma, Ewing; Sarcoma, Experimental; Sarcoma, Kaposi; Sarcoma, Synovial; Scaphocephaly, Maxillary Retrusion, And Mental Retardation; Scapuloperoneal Myopathy, X-Linked Dominant; SCAPULOPERONEAL SPINAL MUSCULAR ATROPHY; Schindler Disease, Type I; Schistosomiasis; Schistosomiasis mansoni; Schizencephaly; Schizophrenia; Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders; Schnitzler Syndrome; Schwannomatosis; Sciatic Neuropathy; Scleroatonic muscular dystrophy; Scleroderma, Diffuse; Scleroderma, Localized; Scleroderma, Systemic; SCLEROSING CHOLANGITIS, NEONATAL; Sclerosis; Scoliosis; Scrapie; Sea-Blue Histiocyte Syndrome; Seckel syndrome 1, 2; Segawa syndrome, autosomal recessive; Seizures; SEIZURES, BENIGN FAMILIAL INFANTILE, 5; Seizures, Febrile; Seminoma; Sensation Disorders; Sepsis; Serum Sickness; SeSAME syndrome; Severe Acute Respiratory Syndrome; Severe Combined Immunodeficiency; Severe Combined Immunodeficiency, Autosomal Recessive, T Cell-Negative, B Cell-Negative, NK Cell-Positive; Severe combined immunodeficiency due to adenosine deaminase deficiency; Sexual Dysfunction, Physiological; Sexual Infantilism; Sezary Syndrome; Shock; Shock, Cardiogenic; Shock, Hemorrhagic; Shock, Septic; Short chain Acyl CoA dehydrogenase deficiency; Short QT Syndrome 1, 2, 3;Short Rib-Polydactyly Syndrome; Short Stature, Idiopathic, Autosomal; Shy-Drager Syndrome; Sialorrhea; Sick Building Syndrome; Sick Sinus Syndrome; Sick Sinus Syndrome 2, Autosomal Dominant; Signs and Symptoms; Silicosis; Silver-Russell Syndrome; Simpson-Golabi-Behmel syndrome; Singleton Merten syndrome; Single upper central incisor; Sinoatrial Block; Sinonasal undifferentiated carcinoma; Sinusitis; Sinus Thrombosis, Intracranial; Sitosterolemia; Situs Inversus; Sjogren-Larsson Syndrome; Sjogren's Syndrome; Skin Abnormalities; Skin Diseases; Skin Diseases, Vascular; Skin Neoplasms; Skin Ulcer; Sleep Apnea, Obstructive; Sleep Apnea Syndromes; Sleep Deprivation; Sleep Disorders, Circadian Rhythm; Sleep Initiation and Maintenance Disorders; Sleep Wake Disorders; Small Cell Lung Carcinoma; Smooth Muscle Tumor; Sneezing; SODIUM SERUM LEVEL QUANTITATIVE TRAIT LOCUS 1; Soft Tissue Neoplasms; Solitary Fibrous Tumors; Somatoform Disorders; Somatosensory Disorders; Spasm; Spasms, Infantile; Spastic paraplegia 9, 10, 13, 33, autosomal dominant; Spastic paraplegia 5A, 7, 9B, 26, 28, 39, 50, 57, 64, 76, 77 autosomal recessive; Specific Granule Deficiency; SPECIFIC LANGUAGE IMPAIRMENT 5; Speech Disorders; SPERMATOGENIC FAILURE 2, 13; Spermatogenic Failure, X-Linked; Spermatogenic Failure, Nonobstructive, Y-Linked; Spherocytosis, Types 1, 3'; Spina Bifida Cystica; Spinal Cord Compression; Spinal Cord Diseases; Spinal Cord Injuries; Spinal Cord Ischemia; Spinal Dysraphism; Spinal Muscular Atrophies of Childhood; Spinal Muscular Atrophy, Distal, Congenital Nonprogressive; Spinal Muscular Atrophy, Distal, X-Linked 3; Spinal Muscular Atrophy, Late-Onset, Finkel Type; SPINAL MUSCULAR ATROPHY WITH PROGRESSIVE MYOCLONIC EPILEPSY; Spinocerebellar ataxia 13, 14, 17, 19, 23, 25, 27, 27A, 31; Spinocerebellar Ataxia, Autosomal Recessive 8; Spinocerebellar Ataxia, X-Linked 1; Splenic Diseases; Splenic Neoplasms; Splenomegaly; Split-Hand-Foot Malformation 4, 6; Spondylarthritis; Spondylitis, Ankylosing; Spondylocheirodysplasia, Ehlers-Danlos Syndrome-Like; SPONDYLOCOSTAL DYSOSTOSIS 5; Spondylocostal dysostosis, autosomal recessive; Spondyloenchondrodysplasia; Spondyloepimetaphyseal Dysplasia, Missouri Type; SPONDYLOEPIMETAPHYSEAL DYSPLASIA, X-LINKED, WITH HYPOMYELINATING LEUKODYSTROPHY; Spondyloepiphyseal dysplasia, congenita; SPONDYLOEPIPHYSEAL DYSPLASIA, MAROTEAUX TYPE; Spondylo-Megaepiphyseal-Metaphyseal Dysplasia; Spondylometaphyseal dysplasia, Kozlowski type; Spondylometaphyseal dysplasia, Sedaghatian type; SPONDYLOPERIPHERAL DYSPLASIA; Spongiform Encephalopathy with Neuropsychiatric Features; Squamous Cell Carcinoma of Head and Neck; Staphylococcal Infections; Starvation; Status Epilepticus; Steatocystoma Multiplex; ST Elevation Myocardial Infarction; Stereotypic Movement Disorder; Stevens-Johnson Syndrome; Stickler syndrome, types 1, 2, IV; Stickler Syndrome, Type I, Nonsyndromic Ocular; Stiff Skin Syndrome; STING-ASSOCIATED VASCULOPATHY, INFANTILE-ONSET; Stomach Diseases; Stomach Neoplasms; Stomach Ulcer; Stomatitis; Stomatognathic Diseases; Stomatognathic System Abnormalities; Stress Disorders, Post-Traumatic; STRIATAL DEGENERATION, AUTOSOMAL DOMINANT 2; Striatonigral Degeneration; Stroke; Strudwick syndrome; Stuve-Wiedemann syndrome; Subarachnoid Hemorrhage; Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma; Substance-Related Disorders; Substance Withdrawal Syndrome; SUDDEN CARDIAC FAILURE, ALCOHOL-INDUCED; SUDDEN CARDIAC FAILURE, INFANTILE; Sudden Infant Death; Sulfite oxidase deficiency; Supranuclear Palsy, Progressive; Surfactant Metabolism Dysfunction, Pulmonary, 1, 2, 4, 5; Sweat Gland Neoplasms; SYMPHALANGISM, PROXIMAL, 1B; Syndactyly; Syndactyly, type 3; Synovitis; Synucleinopathies; Systemic Vasculitis
Tachycardia; Tachycardia, Sinus; Tachycardia, Ventricular; Takayasu Arteritis; Tangier Disease; Taste Disorders; Tauopathies; Tay-Sachs Disease; Telangiectasia, Hereditary Hemorrhagic; TELANGIECTASIA, HEREDITARY HEMORRHAGIC, TYPE 5; Telangiectasis; Telomeric 22q13 Monosomy Syndrome; Temple-Baraitser Syndrome; Temporomandibular Joint Disorders; Temtamy preaxial brachydactyly syndrome; TENORIO SYNDROME; Teratogenesis; Teratozoospermia; TERMINAL OSSEOUS DYSPLASIA; TESTICULAR ANOMALIES WITH OR WITHOUT CONGENITAL HEART DISEASE; Testicular Diseases; Testicular Germ Cell Tumor; Testicular Neoplasms; Tetralogy of Fallot; Thiamine Deficiency; Thoracic Neoplasms; Three M Syndrome 2; Thrombasthenia; Thrombocythemia, Essential; Thrombocytopenia 2, 3, 4, 6; Thrombocytopenia, Neonatal Alloimmune; Thrombocytosis; Thromboembolism; Thrombophilia; Thrombophilia Due To Elevated Histidine-Rich Glycoprotein; THROMBOPHILIA DUE TO PROTEIN C DEFICIENCY, AUTOSOMAL RECESSIVE; Thrombophilia due to Thrombomodulin Defect; Thrombophilia, Hereditary, Due To Protein S Deficiency, Autosomal Dominant; Thrombosis; Thrombotic Microangiopathies; Thymoma; Thymus Neoplasms; Thyroid cancer, follicular; Thyroid cancer, medullary; THYROID CANCER, NONMEDULLARY, 4, 5; Thyroid Cancer, Papillary; Thyroid Carcinoma, Anaplastic; Thyroid Diseases; Thyroid Dyshormonogenesis 6; Thyroid Hormone Resistance, Generalized, Autosomal Dominant; Thyroid Hormone Resistance, Selective Pituitary; Thyroid Hormone Resistance Syndrome; Thyroid Neoplasms; Tic Disorders; Tick-Borne Diseases; Tics; Tietz syndrome; Tinnitus; T-Lymphocytopenia; TOBACCO ADDICTION, SUSCEPTIBILITY TO; Tobacco Use Disorder; Toe Syndactyly, Telecanthus, and Anogenital and Renal Malformations; Tomaculous neuropathy; Tongue Neoplasms; Tooth Abnormalities; TOOTH AGENESIS, SELECTIVE, 7, 8; Tooth Diseases; Torsades de Pointes; Torticollis; Tourette Syndrome; Townes-Brocks syndrome; Tracheoesophageal Fistula; Transaldolase Deficiency; Translocation, Genetic; Trauma, Nervous System; Tremor; TRICHODENTOOSSEOUS SYNDROME; Trichuriasis; Trifunctional Protein Deficiency With Myopathy And Neuropathy; Trigeminal Neuralgia; Triple Negative Breast Neoplasms; Trismus; Trisomy; Tropical Calcific Pancreatitis; Truncus Arteriosus, Persistent; Tuberculosis; Tuberculosis, Bovine; Tuberculosis, Pulmonary; Tuberous Sclerosis; TUBULOINTERSTITIAL KIDNEY DISEASE, AUTOSOMAL DOMINANT, 5; Tumoral Calcinosis, Hyperphosphatemic, Familial; Tumoral Calcinosis, Normophosphatemic, Familial; Tumor Lysis Syndrome; TUMOR PREDISPOSITION SYNDROME 1; Turner Syndrome; TYPE 2 DIABETES 5; Typhoid Fever; Tyrosine Kinase 2 Deficiency; Tyrosinemias
Ulcer; Ulnar-mammary syndrome; Uncombable hair syndrome; Unconsciousness; Unverricht-Lundborg Syndrome; Upper Extremity Deformities, Congenital; Uremia; Ureteral Calculi; Ureteral Neoplasms; Ureteral Obstruction; URIC ACID CONCENTRATION, SERUM, QUANTITATIVE TRAIT LOCUS 1, 4; Urinary Bladder Calculi; Urinary Bladder Diseases; Urinary Bladder Neck Obstruction; Urinary Bladder Neoplasms; Urinary Bladder, Overactive; Urinary Retention; Urinary Tract Infections; Urination Disorders; Urogenital Abnormalities; Urogenital Neoplasms; Urologic Neoplasms; Urticaria; Usher syndrome, types 1B, 1C, 2A, 2C, IJ; Uterine Cervical Neoplasms; Uterine Neoplasms; Uveal melanoma; Uveitis; Uveomeningoencephalitic Syndrome
VACTERL Association With Hydrocephalus; Vaginal Neoplasms; Vanishing White Matter Leukodystrophy with Ovarian Failure; Van Maldergem Wetzburger Verloes syndrome; Varicose Veins; Vascular Calcification; Vascular Diseases; Vascular Remodeling; Vascular System Injuries; Vasculitis; Vasculopathy, Retinal, With Cerebral Leukodystrophy; Vasospasm, Intracranial; VATER association; Venous Malformations, Multiple Cutaneous and Mucosal; Venous Thromboembolism; Venous Thrombosis; Ventricular Dysfunction; Ventricular Fibrillation; Ventricular Outflow Obstruction; Ventricular Premature Complexes; Ventricular Remodeling; VENTRICULAR TACHYCARDIA, CATECHOLAMINERGIC POLYMORPHIC, 1, WITH OR WITHOUT ATRIAL DYSFUNCTION AND/OR DILATED CARDIOMYOPATHY; VENTRICULAR TACHYCARDIA, FAMILIAL; VERTICAL TALUS, CONGENITAL; Vesico-Ureteral Reflux; Vesicular Stomatitis; Vestibular Diseases; Vipoma; Virus Diseases; VISCERAL MYOPATHY 1; Visceral myopathy familial external ophthalmoplegia; Vision Disorders; Vitamin A Deficiency; Vitamin B 12 Deficiency; Vitamin D Deficiency; Vitamin D-Dependent Rickets, Type 2A; Vitamin D Hydroxylation-Deficient Rickets, Type 1A; Vitamin E Deficiency; Vitiligo; VITILIGO-ASSOCIATED MULTIPLE AUTOIMMUNE DISEASE SUSCEPTIBILITY 1; VITREORETINOPATHY, NEOVASCULAR INFLAMMATORY; VLCAD deficiency; Vohwinkel syndrome; Vomiting; von Hippel-Lindau Disease; von Willebrand Disease, Types 1, 2, 3; Vulvar Lichen Sclerosus
Waardenburg Syndrome Types 2, 2A, 4, 4B; WAGR Syndrome; Waldenstrom Macroglobulinemia; Walker-Warburg Syndrome; Wallerian Degeneration; Warburg Sjo Fledelius syndrome; Warfarin Sensitivity; WARSAW BREAKAGE SYNDROME; Weaver syndrome; WEBB-DATTANI SYNDROME; Weight Gain; Weill-Marchesani-Like Syndrome; Wernicke Encephalopathy; West Nile Fever; Wet Macular Degeneration; Weyers acrofacial dysostosis; WHIM syndrome; Whispering dysphonia, hereditary; WIEDEMANN-STEINER SYNDROME; Williams Syndrome; Wilms Tumor; Winchester syndrome; Wiskott-Aldrich Syndrome; Wolcott-Rallison syndrome; Wolff-Parkinson-White Syndrome; Woodhouse Sakati syndrome; Woolly hair, congenital; Wounds and Injuries; Wounds, Penetrating; Xanthinuria, Type I; Xanthomatosis; Xerocytosis, hereditary; Xeroderma Pigmentosum; Xeroderma Pigmentosum, Complementation Group F; XFE Progeroid Syndrome; XIA-GIBBS SYNDROME; X-Linked Combined Immunodeficiency Diseases; X-Linked Emery-Dreifuss Muscular Dystrophy; YAO SYNDROME; Zellweger Syndrome; Zimmerman Laband syndrome
