Endotoxin Harms List A-K
Recently Dr Clare Craig asked me for a List of Endotoxin Harms after her web search was unsuccessful. So here I provide one to be shared widely by kind readers.
I have shown that over 10,000 different types of Adverse Reaction reported in Pfizer Periodic Safety Update Reports (PSURs) match exactly what is known and recorded in the US Government Comparative Toxicogenomics Database (CTD) for Endotoxin Diseases.
When I made a submission to the Australian Government I attached a copy of PSUR3 and so my submission suppressed.
There is a link for you to download PSUR3 as a pdf.
Here is the Alphabetical List based on the US Government Comparative Toxicogenomics Database (CTD) after culling duplicates.1 Capital letters have no special significance.
Endotoxin is present in all Covid19 Jab Brands. Soon we will learn how much.
How might you use this list?
Search for your particular interest and be confident it has evidence base for Harm.
1] Perhaps compare with the Harms suffered by jabbed people you know.
2] Compare with the lists of over 10,000 types of Harm published by Pfizer in its Periodic Safety Update Reports (PSURs).
3] Include in your submissions to Parliamentary Inquiries
2,4-Dienoyl-CoA Reductase Deficiency; 2-Hydroxyglutaricaciduria; 2-Methylbutyryl-CoA Dehydrogenase Deficiency; 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-CoA Synthase 2 Deficiency; 3-methylcrotonyl CoA carboxylase 2 deficiency; 3-Methylglutaconic Aciduria, Type I; 46, XX Disorders of Sex Development; 46,XX SEX REVERSAL WITH DYSGENESIS OF KIDNEYS, ADRENALS, AND LUNGS; 46,XY SEX REVERSAL 6; Abdominal obesity metabolic syndrome; Abdominal Pain; Aberrant Crypt Foci; Abetalipoproteinemia; Ablepharon macrostomia syndrome; Abnormalities, Drug-Induced; Abnormalities, Multiple; Abortion, Habitual; Abortion, Spontaneous; Abruptio Placentae; Acanthosis Nigricans; Acatalasia; Acetyl-Coa Carboxylase Deficiency; Achondrogenesis type 1B; Achondrogenesis type 2; ACHROMATOPSIA 7; ACID-LABILE SUBUNIT DEFICIENCY; Acidosis; Acidosis, Lactic; Acne Vulgaris; Acquired angioedema; Acquired Hyperostosis Syndrome; Acquired Immunodeficiency Syndrome; Acrocallosal Syndrome; Acrocephalosyndactylia; Acrodermatitis; Acrodermatitis enteropathica; ACROFACIAL DYSOSTOSIS, CINCINNATI TYPE; Acromegaly; ACROMESOMELIC DYSPLASIA 2C; Acromicric dysplasia; Acth-Independent Macronodular Adrenal Hyperplasia; ACTH-Secreting Pituitary Adenoma; ACTH Syndrome, Ectopic; Activated Protein C Resistance; Acute Coronary Syndrome; Acute erythroleukemia; Acute Kidney Injury; Acyl-CoA Dehydrogenase Family, Member 9, Deficiency of; Adams Oliver syndrome; Addison Disease; Adenocarcinoma; Adenocarcinoma, Clear Cell; Adenocarcinoma, Follicular; Adenocarcinoma Of Esophagus; Adenocarcinoma of Lung; Adenoma; Adenoma, Liver Cell; Adenomatous Polyposis Coli; Adenosine Triphosphate, Elevated, Of Erythrocytes; ADIPONECTIN, SERUM LEVEL OF, QUANTITATIVE TRAIT LOCUS 2; Adjustment Disorders; Adrenal Cortex Diseases; Adrenal Gland Neoplasms; Adrenal hyperplasia 2; Adrenal Hyperplasia, Congenital; Adrenal hyperplasia, congenital, type 5; Adrenal Insufficiency; Adrenal Insufficiency, Congenital, With 46,Xy Sex Reversal; Adrenocortical Adenoma; Adrenocortical Carcinoma, Hereditary; Adrenoleukodystrophy; Afibrinogenemia; Agammaglobulinemia; Agammaglobulinemia, X-linked, type 2; Aggressive Periodontitis; Aging, Premature; Agranulocytosis; Agricultural Workers' Diseases; Aicardi-Goutieres syndrome; Aicardi-Goutieres syndrome 5; AIDS Dementia Complex; AIDS-related Kaposi sarcoma; AIDS-Related Opportunistic Infections; Airway Obstruction; Alagille Syndrome; Aland Island Eye Disease; ALAZAMI-YUAN SYNDROME; Albinism, Oculocutaneous; Albinism with hemorrhagic diathesis and pigmented reticuloendothelial cells; Albuminuria; Alcohol-Induced Disorders; Alcoholism; ALCOHOL SENSITIVITY, ACUTE; Alcohol Withdrawal Delirium; Alexander Disease; Alkalosis; Alkaptonuria; Allanson Pantzar McLeod syndrome; Alopecia; Alopecia Areata; Alopecia universalis; alpha 1-Antitrypsin Deficiency; Alpha-B Crystallinopathy; alpha-Fetoprotein Deficiency; Alpha-ketoglutarate dehydrogenase deficiency; ALPORT SYNDROME 1, X-LINKED; Alport syndrome, dominant type; Alternating hemiplegia of childhood; Alveolar Bone Loss; Alveolar capillary dysplasia; Alveolitis, Extrinsic Allergic; Alzheimer Disease; Alzheimer Disease, Familial, 3, with Spastic Paraparesis and Apraxia; Alzheimer disease type 2; Alzheimer disease type 4; Ameloblastoma; Amelogenesis Imperfecta; Amelogenesis Imperfecta, Type IB; Amelogenesis Imperfecta, Type Ic; Amelogenesis Imperfecta, Type Ig; Amelogenesis Imperfecta, Type IV; Amenorrhea; Amino Acid Metabolism, Inborn Errors; Amish Infantile Epilepsy Syndrome; Amnesia; Amphetamine-Related Disorders; AMR Syndrome; Amyloid angiopathy; Amyloid Neuropathies; Amyloid Neuropathies, Familial; Amyloidosis; Amyloidosis, Cerebroarterial, App-Related; Amyloidosis, Familial; Amyloidosis, familial visceral; Amyloidosis, Hereditary, Transthyretin-Related; amyloidosis IX; Amyloidosis, Primary Cutaneous; Amyotrophic Lateral Sclerosis; Amyotrophic lateral sclerosis 1; Amyotrophic Lateral Sclerosis 10; AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS 12 WITH OR WITHOUT FRONTOTEMPORAL DEMENTIA; AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS 19; AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS 20; AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS 22 WITH OR WITHOUT FRONTOTEMPORAL DEMENTIA; Amyotrophic Lateral Sclerosis 2, Juvenile; Amyotrophic Lateral Sclerosis 8; AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS-PARKINSONISM/DEMENTIA COMPLEX 1; Anaphylaxis; Anaplasia; Anauxetic dysplasia; Andersen Syndrome; Androgen-Insensitivity Syndrome; Anemia; Anemia, Aplastic; Anemia, Dyserythropoietic, Congenital; Anemia, Hemolytic; Anemia, Hemolytic, Congenital; Anemia, Hemolytic, Congenital Nonspherocytic; Anemia, hypochromic microcytic; Anemia, Hypochromic Microcytic, With Iron Overload; Anemia, Iron-Deficiency; Anemia, Megaloblastic; ANEMIA, NONSPHEROCYTIC HEMOLYTIC, DUE TO G6PD DEFICIENCY; Anemia, Refractory; Anemia, Sickle Cell; Anemia, Sideroblastic; Anencephaly; Aneuploidy; Aneurysm; Angina Pectoris; Angina, Stable; Angina, Unstable; Angioedema; Angioedemas, Hereditary; Angiopathy, Hereditary, With Nephropathy, Aneurysms, And Muscle Cramps; Aniridia; Anisometropia; Ankylosis; Anonychia congenita; Anophthalmia with pulmonary hypoplasia; Anophthalmos; Anophthalmos with limb anomalies; Anorexia; Anovulation; Anterior Cruciate Ligament Injuries; Anterior segment mesenchymal dysgenesis; Anthracosis; Antiphospholipid Syndrome; Anti-plasmin deficiency, congenital; Antisocial Personality Disorder; Antithrombin III Deficiency; Antley-Bixler Syndrome Phenotype; ANTLEY-BIXLER SYNDROME WITH GENITAL ANOMALIES AND DISORDERED STEROIDOGENESIS; ANTLEY-BIXLER SYNDROME WITHOUT GENITAL ANOMALIES OR DISORDERED STEROIDOGENESIS; Anuria; Anus, Imperforate; Anus Neoplasms; Anxiety Disorders; Anxiety, Separation; Aortic Aneurysm; Aortic Aneurysm, Abdominal; Aortic aneurysm, familial thoracic 4; Aortic Aneurysm, Familial Thoracic 6; AORTIC ANEURYSM, FAMILIAL THORACIC 7; Aortic Aneurysm, Thoracic; Aortic Diseases; Aortic Dissection; Aortic Rupture; Aortic Stenosis, Subvalvular; Aortic Valve, Calcification of; AORTIC VALVE DISEASE 1; AORTIC VALVE DISEASE 2; Aortic Valve Insufficiency; Aphasia; Aplasia of Lacrimal and Salivary Glands; Apnea; Appendicitis; Apraxias; Arachnodactyly; Arenaviridae Infections; Argininosuccinic Aciduria; Aromatase deficiency; Aromatic amino acid decarboxylase deficiency; Arrhythmias, Cardiac; Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia, Familial, 1; Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia, Familial, 8; Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia, Familial, 9; Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia, Familial, 10; Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia, Familial, 11; Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia, Familial, 12; Arsenic Poisoning?; Arterial calcification of infancy; Arterial Occlusive Diseases; Arterial Tortuosity Syndrome; Arteriosclerosis; Arteriovenous Malformations; Arteritis; Arthralgia; Arthritis; Arthritis, Experimental; Arthritis, Gouty; Arthritis, Infectious; Arthritis, Juvenile; Arthritis, Psoriatic; Arthritis, Rheumatoid; ARTHROGRYPOSIS, DISTAL, TYPE 1A; ARTHROGRYPOSIS, DISTAL, TYPE 1B; ARTHROGRYPOSIS, PERTHES DISEASE, AND UPWARD GAZE PALSY; Asbestosis ?; Ascites; Ascorbic Acid Deficiency; ASPARAGINE SYNTHETASE DEFICIENCY; Asperger Syndrome; Aspergillosis; Asphyxia Neonatorum; ASPLENIA, ISOLATED CONGENITAL; Asthenia; Asthenozoospermia; Asthma; Asthma, Aspirin-Induced; Asthma, Nasal Polyps, And Aspirin Intolerance; Asthma, Occupational; ASTHMA-RELATED TRAITS, SUSCEPTIBILITY TO, 1; ASTHMA-RELATED TRAITS, SUSCEPTIBILITY TO, 5; ASTHMA-RELATED TRAITS, SUSCEPTIBILITY TO, 7; Astrocytoma; Ataxia; ATAXIA-OCULOMOTOR APRAXIA 3; Ataxia, Spastic, 1, Autosomal Dominant; Ataxia Telangiectasia Like Disorder; Ataxia with vitamin E deficiency; Atelosteogenesis type 2; Athabaskan brainstem dysgenesis; Atherosclerosis; Atrial Fibrillation; Atrial Fibrillation, Familial, 3; Atrial Fibrillation, Familial, 6; Atrial Fibrillation, Familial, 7; Atrial Fibrillation, Familial, 8; ATRIAL FIBRILLATION, FAMILIAL, 9; ATRIAL FIBRILLATION, FAMILIAL, 12; ATRIAL FIBRILLATION, FAMILIAL, 13; ATRIAL FIBRILLATION, FAMILIAL, 15; Atrial septal defect 2; Atrial Septal Defect 3; Atrial Septal Defect 6; ATRIAL SEPTAL DEFECT 8; ATRIAL SEPTAL DEFECT 9; Atrial Standstill; Atrichia with Papular Lesions; Atrioventricular Block; Atrioventricular Septal Defect; Atrioventricular Septal Defect, Partial, with Heterotaxy Syndrome; Atrophy; Attention Deficit and Disruptive Behavior Disorders; Attention Deficit Disorder with Hyperactivity; Atypical Hemolytic Uremic Syndrome; Atypical Mycobacteriosis, Familial, X-Linked 2; AU-KLINE SYNDROME; Auriculo-condylar syndrome; Autism Spectrum Disorder; AUTISM, SUSCEPTIBILITY TO, X-LINKED 2; Autistic Disorder; AUTOIMMUNE DISEASE, MULTISYSTEM, INFANTILE-ONSET, 1; AUTOIMMUNE DISEASE, MULTISYSTEM, WITH FACIAL DYSMORPHISM; Autoimmune Diseases; Autoimmune Diseases of the Nervous System; AUTOIMMUNE DISEASE, SUSCEPTIBILITY TO, 1; Autoimmune Lymphoproliferative Syndrome; Autoimmune Lymphoproliferative Syndrome, Type IIA; AUTOIMMUNE LYMPHOPROLIFERATIVE SYNDROME, TYPE III; Autoimmune polyendocrinopathy syndrome, type 1; AUTOINFLAMMATION WITH ARTHRITIS AND DYSKERATOSIS; AUTOINFLAMMATION WITH INFANTILE ENTEROCOLITIS; AUTOINFLAMMATORY SYNDROME, FAMILIAL, BEHCET-LIKE 1; Autonomic Nervous System Diseases; Avoidant Restrictive Food Intake Disorder; Axenfeld-Rieger syndrome; AXENFELD-RIEGER SYNDROME, TYPE 1; Azoospermia; Azotemia
This is just the “A-list”. Paid subscription donors who support my work get the first look as a “Christmas” or “Hanukka” present or whatever. The rest of the full tragic list will be free to read in a few days from now for my other subscriber friends.
Back Pain; Bacteremia; Bacterial Infections; Balkan Nephropathy; Bamforth syndrome; BARAITSER-WINTER SYNDROME 1; Barber Say syndrome; Bardet-Biedl syndrome 2; BARDET-BIEDL SYNDROME 5; Bardet-Biedl Syndrome 9; Bardet-Biedl Syndrome 10; Bardet-Biedl Syndrome 11; BARDET-BIEDL SYNDROME 22; Bare Lymphocyte Syndrome, Type I; Bare lymphocyte syndrome 2; Barrett Esophagus; Bartter Syndrome; Bartter syndrome, antenatal type 1; Basal Cell Nevus Syndrome; BASAL GANGLIA CALCIFICATION, IDIOPATHIC, 4; BASAL GANGLIA CALCIFICATION, IDIOPATHIC, 5; BASAL GANGLIA CALCIFICATION, IDIOPATHIC, 6; Basal Ganglia Diseases; Basal Laminar Drusen; Basaran Yilmaz syndrome; BASEL-VANAGAITE-SMIRIN-YOSEF SYNDROME; B-CELL EXPANSION WITH NFKB AND T-CELL ANERGY; Beckwith-Wiedemann Syndrome; Behcet Syndrome; Benign essential blepharospasm; BENT BONE DYSPLASIA SYNDROME 1; Bernard-Soulier Syndrome; BERNARD-SOULIER SYNDROME, TYPE A2, AUTOSOMAL DOMINANT; Berylliosis ?; Beta ketothiolase deficiency; beta-Thalassemia; Beta-Ureidopropionase Deficiency; Bethlem myopathy; Bicuspid Aortic Valve Disease; Bilateral Vestibulopathy; Bile acid synthesis defect, congenital, 1; Bile acid synthesis defect, congenital, 2; Bile Acid Synthesis Defect, Congenital, 3; BILE ACID SYNTHESIS DEFECT, CONGENITAL, 5; Bile Duct Neoplasms; Biliary Atresia; Biliary Tract Neoplasms; Binge-Eating Disorder; Bipolar Disorder; Birdshot Chorioretinopathy; Birth Weight; Blast Crisis; Blau syndrome; Bleeding Disorder due to Defective Thromboxane A2 Receptor; BLEEDING DISORDER, PLATELET-TYPE, 8; BLEEDING DISORDER, PLATELET-TYPE, 15; Blepharoptosis; Blepharospasm; Blister; Blood Coagulation Disorders; Blood Platelet Disorders; Blue cone monochromatism; BODY MASS INDEX QUANTITATIVE TRAIT LOCUS 4; BODY MASS INDEX QUANTITATIVE TRAIT LOCUS 12; Body Weight; Bone Diseases; Bone Diseases, Developmental; Bone Diseases, Endocrine; Bone Diseases, Metabolic; Bone Marrow Diseases; Bone Marrow Neoplasms; BONE MINERAL DENSITY QUANTITATIVE TRAIT LOCUS 18; Bone Neoplasms; Bone Resorption; Bowen's Disease; Brachial Plexus Neuritis; BRACHYCEPHALY, TRICHOMEGALY, AND DEVELOPMENTAL DELAY; Brachydactyly; BRACHYDACTYLY, TYPE A1, C; Brachydactyly type A2; BRACHYDACTYLY, TYPE B2; Brachydactyly type C; Brachydactyly with hypertension; Brachyolmia Type 3; Bradycardia; Brain Diseases; Brain Diseases, Metabolic, Inborn; Brain Edema; Brain Infarction; Brain Injuries; Brain Injuries, Traumatic; Brain Ischemia; BRAIN MALFORMATIONS WITH OR WITHOUT URINARY TRACT DEFECTS; Brain Neoplasms; BRAIN SMALL VESSEL DISEASE 1 WITH OR WITHOUT OCULAR ANOMALIES; Brain Stem Neoplasms; Branchio-Oto-Renal Syndrome; Breast Diseases; Breast Neoplasms; BREAST-OVARIAN CANCER, FAMILIAL, SUSCEPTIBILITY TO, 1; BREAST-OVARIAN CANCER, FAMILIAL, SUSCEPTIBILITY TO, 2; BREASTS AND/OR NIPPLES, APLASIA OR HYPOPLASIA OF, 2; Bronchial Diseases; Bronchial Hyperreactivity; Bronchiectasis; Bronchiectasis With Or Without Elevated Sweat Chloride 1; Bronchiectasis With Or Without Elevated Sweat Chloride 2; Bronchiolitis Obliterans; Bronchitis, Chronic; Bronchopulmonary Dysplasia; Brugada Syndrome; Brugada Syndrome 4; Brugada Syndrome 5; Brugada Syndrome 6; Brugada Syndrome 8; BRUGADA SYNDROME 9; Brunner Syndrome; Budd-Chiari Syndrome; Bulbospinal neuronopathy, X-linked recessive; Burkitt Lymphoma; Burn-Mckeown syndrome; Burns; Burns, Chemical; Buruli Ulcer; Butyrylcholinesterase deficiency
C1q DEFICIENCY 1; Cachexia; CADASIL; Cadmium Poisoning ?; Cafe-au-Lait Spots; Cakut; Calcification of Joints and Arteries; Calcinosis; Camptocormia; Camurati-Engelmann Syndrome; Canavan Disease; Candidiasis; Candidiasis, Chronic Mucocutaneous; CANDIDIASIS, FAMILIAL, 8; CANDIDIASIS, FAMILIAL, 9; Candidiasis familial chronic mucocutaneous, autosomal recessive; Candidiasis, Oral; Candidiasis, Vulvovaginal; Cantu syndrome; Capillary Malformation-Arteriovenous Malformation; CAPOS syndrome; Carbamoyl-Phosphate Synthase I Deficiency Disease; Carbon Tetrachloride Poisoning ?; Carcinogenesis; Carcinoid Tumor; Carcinoma; Carcinoma, Adenoid Cystic; Carcinoma, Basal Cell; Carcinoma, Ductal; Carcinoma, Ductal, Breast; Carcinoma, Embryonal; Carcinoma, Hepatocellular; Carcinoma in Situ; Carcinoma, Intraductal, Noninfiltrating; Carcinoma, Large Cell; Carcinoma, Lewis Lung; Carcinoma, Lobular; Carcinoma, Medullary; Carcinoma, Merkel Cell; Carcinoma, Mucoepidermoid; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Carcinoma, Ovarian Epithelial; Carcinoma, Pancreatic Ductal; Carcinoma, Renal Cell; Carcinoma, Small Cell; Carcinoma, Squamous Cell; Carcinoma, Transitional Cell; Carcinosarcoma; CARDIAC ARRHYTHMIA SYNDROME, WITH OR WITHOUT SKELETAL MUSCLE WEAKNESS; Cardiac Malformation, Cleft Lip-Palate, Microcephaly and Digital Anomalies; Cardiac Output, High; Cardiac Output, Low; Cardiac Tamponade; Cardiac valvular dysplasia, X-linked; Cardioencephalomyopathy, Fatal Infantile, due to Cytochrome C Oxidase Deficiency; Cardiofaciocutaneous syndrome; Cardiomegaly; Cardiomyopathies; Cardiomyopathy, Alcoholic; Cardiomyopathy, Dilated; Cardiomyopathy, Dilated, 1AA; Cardiomyopathy, Dilated, 1BB; Cardiomyopathy, Dilated, 1CC; Cardiomyopathy, Dilated, 1EE; Cardiomyopathy, Dilated, 1g; CARDIOMYOPATHY, DILATED, 1HH; CARDIOMYOPATHY, DILATED, 1II; CARDIOMYOPATHY, DILATED, 1JJ; Cardiomyopathy, Dilated, 1M; CARDIOMYOPATHY, DILATED, 1NN; Cardiomyopathy, Dilated, 1o; Cardiomyopathy, Dilated, 1s; Cardiomyopathy, Dilated, 1u; Cardiomyopathy, Dilated, 1V; Cardiomyopathy, Dilated, 1w; Cardiomyopathy, Dilated, 1x; Cardiomyopathy, Dilated, 1y; CARDIOMYOPATHY, DILATED, 3B; CARDIOMYOPATHY, DILATED, WITH HYPERGONADOTROPIC HYPOGONADISM; Cardiomyopathy dilated with woolly hair and keratoderma; CARDIOMYOPATHY, DILATED, WITH WOOLLY HAIR, KERATODERMA, AND TOOTH AGENESIS; Cardiomyopathy, Familial Hypertrophic, 1; Cardiomyopathy, Familial Hypertrophic, 10; CARDIOMYOPATHY, FAMILIAL HYPERTROPHIC, 12; Cardiomyopathy, Familial Hypertrophic, 14; Cardiomyopathy, Familial Hypertrophic, 15; CARDIOMYOPATHY, FAMILIAL HYPERTROPHIC, 20; CARDIOMYOPATHY, FAMILIAL HYPERTROPHIC, 26; Cardiomyopathy, Familial Hypertrophic, 3; Cardiomyopathy, Familial Hypertrophic, 4; Cardiomyopathy, Familial Hypertrophic, 6; Cardiomyopathy, Familial Hypertrophic, 9; Cardiomyopathy, Hypertrophic; Cardiomyopathy, Hypertrophic, Familial; Cardiotoxicity; Cardiovascular Abnormalities; Cardiovascular Diseases; Cardiovirus Infections; Carnevale syndrome; Carney-Stratakis Syndrome; Carnitine-Acylcarnitine Translocase Deficiency; Carnitine palmitoyl transferase 1A deficiency; Carotid Artery Diseases; Carotid Artery Thrombosis; Carotid Intimal Medial Thickness 1; Carotid Stenosis; Carpal Tunnel Syndrome; Cartilage Diseases; Castleman Disease; Catalepsy; Cataract; CATARACT 3, MULTIPLE TYPES; CATARACT 6, MULTIPLE TYPES; CATARACT 16, MULTIPLE TYPES; CATARACT 36; Cataract and cardiomyopathy; Cataract, Congenital Nuclear, Autosomal Recessive 2; Cataract, congenital, with microcornea or slight microphthalmia; Cataract, Cortical, Juvenile-Onset; Cataract, Nuclear Diffuse Nonprogressive; Cataract, posterior polar, 4; Cataract, Pulverulent, Juvenile-Onset; Cataracts, Congenital, with Sensorineural Deafness, Down Syndrome-Like Facial Appearance, Short Stature, and Mental Retardation; Catatonia; Caudal Duplication Anomaly; Cecal Neoplasms; Celiac Disease; Cell Transformation, Neoplastic; Cellulitis; Central Nervous System Diseases; Central Nervous System Neoplasms; Cerebellar Ataxia; Cerebellar Ataxia, Cayman Type; Cerebellar Ataxia, Deafness, and Narcolepsy; Cerebellar Ataxia, Mental Retardation, And Dysequilibrium Syndrome 3; Cerebellar Diseases; CEREBELLAR DYSFUNCTION WITH VARIABLE COGNITIVE AND BEHAVIORAL ABNORMALITIES; Cerebral Amyloid Angiopathy; CEREBRAL ARTERIOPATHY, AUTOSOMAL RECESSIVE, WITH SUBCORTICAL INFARCTS AND LEUKOENCEPHALOPATHY; Cerebral Hemorrhage; Cerebral Infarction; Cerebral Palsy; Cerebral Palsy, Spastic Quadriplegic, 2; CEREBRAL PALSY, SPASTIC QUADRIPLEGIC, 3; Cerebral Small Vessel Diseases; Cerebrooculofacioskeletal Syndrome 4; Cerebroretinal Microangiopathy with Calcifications and Cysts; Cerebrovascular Disorders; Ceroid Lipofuscinosis, Neuronal, 10; CEROID LIPOFUSCINOSIS, NEURONAL, 11; Ceroid lipofuscinosis, neuronal 1, infantile; Ceroid lipofuscinosis, neuronal 5; Ceroid Lipofuscinosis, Neuronal, 6; Cerulean cataract; Charcot-Marie-Tooth Disease; CHARCOT-MARIE-TOOTH DISEASE, AXONAL, TYPE 2L; Charcot-Marie-Tooth Disease, Axonal, Type 2n; CHARCOT-MARIE-TOOTH DISEASE, AXONAL, TYPE 2O; CHARCOT-MARIE-TOOTH DISEASE, AXONAL, TYPE 2R; CHARCOT-MARIE-TOOTH DISEASE, AXONAL, TYPE 2T; CHARCOT-MARIE-TOOTH DISEASE, AXONAL, TYPE 2Y; Charcot-Marie-Tooth Disease, Demyelinating, Type 1e; CHARCOT-MARIE-TOOTH DISEASE, DEMYELINATING, TYPE 4F; Charcot-Marie-Tooth Disease, Dominant Intermediate B; Charcot-Marie-Tooth Disease, Dominant Intermediate D; CHARCOT-MARIE-TOOTH DISEASE, RECESSIVE INTERMEDIATE D; Charcot-Marie-Tooth disease, Type 1C; Charcot-Marie-Tooth disease, Type 1D; Charcot-Marie-Tooth disease, Type 2B1; Charcot-Marie-Tooth disease, Type 2B2; Charcot-Marie-Tooth disease, Type 2D; Charcot-Marie-Tooth disease, Type 2F; Charcot-Marie-Tooth disease, Type 2I; Charcot-Marie-Tooth disease, Type 2J; Charcot-Marie-Tooth disease, Type 4C; Charcot-Marie-Tooth disease, Type 4E; Charcot-Marie-Tooth Disease, Type 4H; CHARCOT-MARIE-TOOTH DISEASE, TYPE 4K; Charcot-Marie-Tooth disease, X-linked, 1; CHARGE Syndrome; Chemical and Drug Induced Liver Injury; Chemically-Induced Disorders; Chest Pain; Chilblain lupus 1; CHILBLAIN LUPUS 2; Child Development Disorders, Pervasive; Chills; Chlamydia Infections; Chloracne; CHOANAL ATRESIA AND LYMPHEDEMA; Cholangiocarcinoma; Cholangitis; Cholangitis, Sclerosing; Choledochal Cyst; Cholestasis; Cholestasis, Intrahepatic; Cholestasis, progressive familial intrahepatic 1; Cholestasis, progressive familial intrahepatic 2; Cholestasis, progressive familial intrahepatic 3; CHOLESTASIS, PROGRESSIVE FAMILIAL INTRAHEPATIC, 4; CHOLESTASIS, PROGRESSIVE FAMILIAL INTRAHEPATIC, 5; CHOLESTASIS, BENIGN RECURRENT INTRAHEPATIC, 2; Cholestasis, Extrahepatic; Cholesterol Ester Storage Disease; Chondrocalcinosis; Chondrocalcinosis 2; Chondrodysplasia, Grebe type; Chondrodysplasia Punctata, Rhizomelic; CHONDRODYSPLASIA WITH PLATYSPONDYLY, DISTINCTIVE BRACHYDACTYLY, HYDROCEPHALY, AND MICROPHTHALMIA; Chondroma; Chondrosarcoma; Chondrosarcoma, Extraskeletal Myxoid; Chondrosarcoma, Mesenchymal; Chorea; CHOREA, CHILDHOOD-ONSET, WITH PSYCHOMOTOR RETARDATION; Choreoathetosis-Spasticity, Episodic; Chorioamnionitis; Chorioretinal Dystrophy, Spinocerebellar Ataxia, and Hypogonadotropic Hypogonadism; Choroidal Neovascularization; Chromosomal Instability; Chromosome 17 deletion; CHROMOSOME 20q11-q12 DELETION SYNDROME; Chromosome 2q37 deletion syndrome; Chromosome 3, monosomy 3p25; Chromosome Aberrations; Chromosome Breakage; Chromosome Deletion; Chronic Disease; Chronic Periodontitis; Chronic recurrent multifocal osteomyelitis; CHRONIC RECURRENT MULTIFOCAL OSTEOMYELITIS 2, WITH PERIOSTITIS AND PUSTULOSIS; Chronobiology Disorders; Ciliary Dyskinesia, Primary, 10; Ciliary Dyskinesia, Primary, 13; CILIARY DYSKINESIA, PRIMARY, 21; CILIARY DYSKINESIA, PRIMARY, 24; CILIARY DYSKINESIA, PRIMARY, 25; CILIARY DYSKINESIA, PRIMARY, 26; CILIARY DYSKINESIA, PRIMARY, 28; CILIARY DYSKINESIA, PRIMARY, 29; CILIARY DYSKINESIA, PRIMARY, 33; CILIARY DYSKINESIA, PRIMARY, 34; Cirrhosis, Familial; Clear-cell metastatic renal cell carcinoma; Cleft Lip; Cleft Palate; Cleidocranial Dysplasia; Clinical Deterioration; Clubfoot; Cocaine-Related Disorders ?; COENZYME Q10 DEFICIENCY, PRIMARY, 2; Coffin-Siris syndrome; Cognition Disorders; Cognitive Dysfunction; COGNITIVE IMPAIRMENT WITH OR WITHOUT CEREBELLAR ATAXIA; Cole Carpenter syndrome; COLE DISEASE; Colitis; Colitis, Ulcerative; Coloboma; Coloboma of optic nerve; COLOBOMA, OSTEOPETROSIS, MICROPHTHALMIA, MACROCEPHALY, ALBINISM, AND DEAFNESS; Colonic Neoplasms; Colonic Polyps; COLORBLINDNESS, PARTIAL, PROTAN SERIES; Colorectal Adenomatous Polyposis, Autosomal Recessive; Colorectal Cancer, Hereditary Nonpolyposis, Type 6; Colorectal Neoplasms; Colorectal Neoplasms, Hereditary Nonpolyposis; Color Vision Defects; Coma; Combined Cellular And Humoral Immune Defects With Granulomas, Combined Immunodeficiency with Autoimmunity and Spondylometaphyseal Dysplasia; Combined Oxidative Phosphorylation Deficiency 1; Combined Oxidative Phosphorylation Deficiency 2-6, 3-8, 13, 14, 19-22, 24, 27, 29; Combined Saposin Deficiency; Common Variable Immunodeficiency; Complement Component 3 Deficiency, Autosomal Recessive; Complement Component 4, Partial Deficiency Of; COMPLEMENT COMPONENT 4B DEFICIENCY; Complement component 5 deficiency; Complement Component 7 Deficiency; COMPLEMENT FACTOR B DEFICIENCY; Complement Factor H Deficiency; Cone-Rod Dystrophy 5; Cone-Rod Dystrophy 10; Cone-Rod Dystrophy 13; CONE-ROD DYSTROPHY 18; CONE-ROD DYSTROPHY 19; Cone-Rod Dystrophy, X-Linked, 3; Congenital Abnormalities; Congenital atransferrinemia; Congenital bilateral aplasia of vas deferens; Congenital central hypoventilation syndrome; Congenital disorder of glycosylation type 2D; Congenital disorder of glycosylation type 2E; Congenital Disorder Of Glycosylation, Type IIB; CONGENITAL DISORDER OF GLYCOSYLATION, TYPE IIk; CONGENITAL DISORDER OF GLYCOSYLATION, TYPE IIn; CONGENITAL DISORDER OF GLYCOSYLATION, TYPE Ix; Congenital Hyperinsulinism; Congenital Hypothyroidism; Congenital idiopathic intestinal pseudoobstruction; Congenital myasthenic syndrome ib; CONGENITAL MYOPATHY 7A, MYOSIN STORAGE, AUTOSOMAL DOMINANT; Congenital thrombotic disease, due to Protein C deficiency; Conjunctival Diseases; Connective Tissue Diseases; CONOTRUNCAL HEART MALFORMATIONS; Constipation; Contracture; Copper-Overload Cirrhosis; Corneal Diseases; Corneal dystrophy and perceptive deafness; Corneal dystrophy Avellino type; Corneal dystrophy, epithelial basement membrane; Corneal dystrophy, Fuchs' endothelial, 1, 3, 4; Corneal Dystrophy, Juvenile Epithelial of Meesmann; Corneal Dystrophy, Lattice Type IIIA; Corneal dystrophy of Bowman layer, type 1; Corneal Dystrophy, Posterior Polymorphous, 2; Corneal dystrophy, Thiel-Behnke type; Corneal endothelial dystrophy type 2; Corneal Injuries; Corneal Neovascularization; Corneal Opacity, Corneal Ulcer; Coronary Aneurysm; Coronary Artery Disease; Coronary Artery Disease, Autosomal Dominant 2; Coronary Artery Dissection, Spontaneous; Coronary Disease; Coronary Restenosis; Coronary Stenosis; Coronary Thrombosis; Coronary Vasospasm; Coronary Vessel Anomalies; Coronavirus Infections; CORPUS CALLOSUM, AGENESIS OF, WITH FACIAL ANOMALIES AND CEREBELLAR ATAXIA; Corpus Callosum, Partial Agenesis of, X-Linked; CORTICAL DYSPLASIA, COMPLEX, WITH OTHER BRAIN MALFORMATIONS 3, 5, 7, 13; Corticosteroid-Binding Globulin Deficiency; Cortisone reductase deficiency; Costello Syndrome; Cough; COUSIN SYNDROME; COVID-19; Cowchock syndrome; COWDEN SYNDROME 6; Coxsackievirus Infections; Craniocerebral Trauma; Cranioectodermal Dysplasia; Craniofacial Abnormalities; Craniofacial deafness hand syndrome; Craniofacial Dysostosis; Craniofrontonasal dysplasia; Craniometaphyseal Dysplasia, Autosomal Dominant; Craniometaphyseal dysplasia, autosomal recessive type; Craniopharyngioma; Craniosynostoses; Craniosynostosis radial aplasia syndrome; Craniosynostosis, Type 2; Creutzfeldt-Jakob Syndrome; Crigler-Najjar Syndrome; Crigler Najjar syndrome, type 2; Crisponi syndrome; Critical Illness; Crohn Disease; Cryohydrocytosis, Stomatin-Deficient, with Mental Retardation, Seizures, Cataracts, and Massive Hepatosplenomegaly; Cryopyrin-Associated Periodic Syndromes; Cryptorchidism; CULLER-JONES SYNDROME; Currarino triad; Cushing's symphalangism; Cushing Syndrome; Cutis Gyrata Syndrome of Beare And Stevenson; Cutis Laxa; Cutis Laxa, Autosomal Dominant; Cutis Laxa, Autosomal Recessive, Type IIB, IIIA, IIIB; Cutis Laxa With Severe Pulmonary, Gastrointestinal, And Urinary Abnormalities; Cyanosis; Cyclic neutropenia; Cystic Fibrosis; Cystinuria; Cystitis; Cystitis, Interstitial; Cytochrome-c Oxidase Deficiency; Cytomegalovirus Infections; Czech dysplasia, metatarsal type
Darier Disease; D-BIFUNCTIONAL PROTEIN DEFICIENCY; Deafness; Deafness, Aminoglycoside-Induced; Deafness, Autosomal Dominant 2A, 3A, 56, 64, 65, 67, 69; Deafness, autosomal dominant nonsyndromic sensorineural 17; Deafness, Autosomal Recessive 1, 1A, 3, 4, 12, 15, 18 A, 24, 26, 29, 39, 42, 44, 48, 56, 61, 64-70, 77, 86, 97; Deafness, Congenital, and Onychodystrophy, Autosomal Dominant; Deafness enamel hypoplasia nail defects; Deafness, Sensorineural, Autosomal-Mitochondrial Type; Deafness, X-Linked 5, 6; Death; Death, Sudden; Death, Sudden, Cardiac; Deficiency Diseases; Dehydrated Hereditary Stomatocytosis, Pseudohyperkalemia, and Perinatal Edema; Dehydration; De Lange Syndrome; Delayed Emergence from Anesthesia; Dementia; Demyelinating Diseases; Dengue; Denys-Drash Syndrome; Deoxyguanosine Kinase Deficiency; Depressive Disorder; Depressive Disorder, Major; Dermatitis; Dermatitis, Allergic Contact; Dermatitis, Atopic; Dermatitis, Atopic, 2; Dermatitis, Contact; Dermatitis, Irritant; Dermatitis, Occupational; Dermatofibrosarcoma; Dermatomyositis; Desbuquois syndrome; Desmosterolosis; DEVELOPMENTAL AND EPILEPTIC ENCEPHALOPATHY 13, 17, 18, 19, 24, 27, 29, 30, 31A, 41, 42, 49, 51, 52; Developmental Disabilities; DEVELOPMENTAL DYSPLASIA OF THE HIP 1; D-glycericacidemia; Diabetes Complications; Diabetes, Gestational; Diabetes Insipidus; Diabetes Insipidus, Nephrogenic; Diabetes Mellitus; Diabetes Mellitus, Congenital Autoimmune; Diabetes Mellitus, Experimental; Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 2, 10, 20, 22; Diabetes Mellitus, Insulin-Resistant, with Acanthosis Nigricans; Diabetes Mellitus, Neonatal, with Congenital Hypothyroidism; Diabetes Mellitus, Permanent Neonatal; Diabetes Mellitus, Transient Neonatal, 2; Diabetes Mellitus, Type 1; Diabetes Mellitus, Type 2; Diabetic Angiopathies; Diabetic Cardiomyopathies; Diabetic Ketoacidosis; Diabetic Nephropathies; Diabetic Neuropathies; Diabetic Retinopathy; Diamond-Blackfan Anemia 10; DIAMOND-BLACKFAN ANEMIA 15. 17 WITH MANDIBULOFACIAL DYSOSTOSIS; Diaphanospondylodysostosis; Diaphyseal medullary stenosis with malignant fibrous histiocytoma; Diarrhea; Diarrhea 3, Secretory Sodium, Congenital; Diastrophic dysplasia; DiGeorge Syndrome; Digestive System Neoplasms; Digital Arthropathy-Brachydactyly, Familial; Dihydropyrimidinase Deficiency; Dihydropyrimidine Dehydrogenase Deficiency; Disease Models, Animal; Disease Progression; Disease Susceptibility; Disorders of Sex Development; Disorder of Sex Development, 46,XY; Disruptive, Impulse Control, and Conduct Disorders; Disseminated Intravascular Coagulation; Distal Myopathies; Distal myopathy, Nonaka type; Diverticular Diseases; Dog Diseases; Donohue Syndrome; Dosage-sensitive sex reversal; Down Syndrome; Drug Eruptions; Drug Hypersensitivity; Drug Hypersensitivity Syndrome; Drug Overdose; Drug-Related Side Effects and Adverse Reactions; Dry Eye Syndromes; Duane Retraction Syndrome; Ductus Arteriosus, Patent; Duodenal Ulcer; Dwarfism; Dysautonomia, Familial; Dysbiosis; Dyschromatosis symmetrica hereditaria 1; Dysfibrinogenemia, Congenital; Dysfibrinogenemia, Congenital; Dysgnathia complex; Dyskeratosis Congenita; Dyskinesia, Drug-Induced; Dyskinesia, Familial, with Facial Myokymia; DYSKINESIA, LIMB AND OROFACIAL, INFANTILE-ONSET; Dyslexia; Dyslipidemias; Dysmenorrhea; Dysostoses; Dyspnea; Dystonia; Dystonia 12; Dystonia, Dopa-responsive; Dystonia-Parkinsonism, Adult-Onset; Dystonic Disorders; Dystransthyretinemic Euthyroidal Hyperthyroxinemia
Ear Diseases; Echinococcosis; Ectodermal Dysplasia; ECTODERMAL DYSPLASIA 11A, HYPOHIDROTIC/HAIR/TOOTH TYPE, AUTOSOMAL DOMINANT; Ectodermal Dysplasia 3, Anhidrotic; Ectodermal Dysplasia, Anhidrotic, With T-Cell Immunodeficiency, Autosomal Dominant; Ectodermal dysplasia, ectrodactyly, and macular dystrophy; Ectodermal Dysplasia, Hypohidrotic, Autosomal Recessive; Ectodermal dysplasia, hypohidrotic, with immune deficiency; Ectodermal Dysplasia-Skin Fragility Syndrome; ECTODERMAL DYSPLASIA-SYNDACTYLY SYNDROME 1; Ectopia Lentis; ECTOPIA LENTIS 1, ISOLATED, AUTOSOMAL DOMINANT; Ectrodactyly-cleft lip-palate syndrome; Ectrodactyly, Ectodermal Dysplasia, and Cleft Lip-Palate Syndrome 3; Ectromelia, Infectious; Eczema; Edema, Edema, Cardiac; Ehlers-Danlos Syndrome; Ehlers-Danlos syndrome, cardiac valvular form; Ehlers-Danlos syndrome type 1, 2; Ehlers-Danlos Syndrome, Type VII, Autosomal Dominant; Elliptocytosis 2; Ellis-Van Creveld Syndrome; Emaciation; Embolism; Embolism and Thrombosis; Embolism, Cholesterol; Embryo Loss; Emphysema; Encephalitis; Encephalitis, Herpes Simplex; Encephalitis, Viral; Encephaloclastic Proliferative Vasculopathy; Encephalomyelitis, Autoimmune, Experimental; Encephalopathy, Neonatal Severe, Due To Mecp2 Mutations; Enchondromatosis; Endocrine System Diseases; Endodermal Sinus Tumor; Endometrial Hyperplasia; Endometrial Neoplasms; Endometriosis; Endomyocardial Fibrosis; Endotoxemia; Endotoxin Hyporesponsiveness; End Stage Liver Disease; Entamoebiasis; Enteritis; Enterocolitis; Enterocolitis, Necrotizing; Enterokinase Deficiency; Enteropathy-Associated T-Cell Lymphoma; Enterovirus Infections; Eosinophilia; Eosinophilia-Myalgia Syndrome; Eosinophilic Esophagitis; Ependymoma; Epidermal Nevus; Epidermodysplasia Verruciformis; Epidermolysis Bullosa; Epidermolysis Bullosa Dystrophica; Epidermolysa bullosa simplex and limb girdle muscular dystrophy; Epidermolysis Bullosa, Junctional; EPIDERMOLYSIS BULLOSA, JUNCTIONAL 7, WITH INTERSTITIAL LUNG DISEASE AND NEPHROTIC SYNDROME; Epidermolysis Bullosa, Junctional, Non-Herlitz Type; Epidermolysis bullosa, lethal acantholytic; Epidermolysis bullosa simplex, 5D, 6, Ogna type; Epidermolysis Bullosa Simplex With Pyloric Atresia; Epididymitis; Epilepsies, Myoclonic; Epilepsy; Epilepsy, Absence; EPILEPSY, FAMILIAL TEMPORAL LOBE, 5; EPILEPSY, FOCAL, WITH SPEECH DISORDER AND WITH OR WITHOUT IMPAIRED INTELLECTUAL DEVELOPMENT; Epilepsy, Generalized; Epilepsy, Idiopathic Generalized; Epilepsy, Nocturnal Frontal Lobe, Type 4; EPILEPSY, PROGRESSIVE MYOCLONIC, 4, WITH OR WITHOUT RENAL FAILURE; Epilepsy, Rolandic; Epilepsy, rolandic with paroxysmal exercise-induced dystonia and writer's cramp; Epilepsy, Temporal Lobe; Epilepsy, Tonic-Clonic; Epiphyseal dysplasia, multiple, 4, 6; Epiphyseal Dysplasia, Multiple, with Myopia and Conductive Deafness; Episodic Ataxia, Type 2, 5; EPISODIC PAIN SYNDROME, FAMILIAL, 1, 3; Epithelial Recurrent Erosion Dystrophy; Erectile Dysfunction; Erythema; Erythrocyte Amp Deaminase Deficiency; Escherichia coli Infections; Esophageal Achalasia; Esophageal and Gastric Varices; Esophageal Diseases; Esophageal Neoplasms; Esophageal Squamous Cell Carcinoma; Esophageal Stenosis; Esophagitis; Esophagitis, Peptic; Essential Hypertension; Essential Tremor; Ethylmalonic encephalopathy; Eunuchoidism, familial hypogonadotropic; EVEN-PLUS SYNDROME; Exanthema; Exfoliation Syndrome; Exfoliative Ichthyosis, Autosomal Recessive, Ichthyosis Bullosa of Siemens-like; Exocrine Pancreatic Insufficiency; Exostoses, Multiple Hereditary; EXOSTOSES, MULTIPLE, TYPE I, II; Extravasation of Diagnostic and Therapeutic Materials; Exudative vitreoretinopathy 1; EXUDATIVE VITREORETINOPATHY 2, X-LINKED; Eye Abnormalities; Eye Diseases; Eye Infections, Bacterial; Eyelid Diseases; Eye Manifestations; Eye Neoplasms; Eye Pain
Facial Dysmorphism with Multiple Malformations; Facial Paralysis; Facies; Fahr's disease; Failure to Thrive; Familial apoceruloplasmin deficiency; Familial Cold Autoinflammatory Syndrome 2; Familial cylindromatosis; familial dilated cardiomyopathy; Familial encephalopathy with neuroserpin inclusion bodies; Familial Glucocorticoid Deficiency 1; Familial Mediterranean Fever; Familial medullary thyroid carcinoma; Familial Primary Pulmonary Hypertension; Familial schizencephaly; Familial Testotoxicosis; Fanconi Anemia; FANCONI ANEMIA, COMPLEMENTATION GROUP C, D1, E, J, Q, R, T; FANCONI RENOTUBULAR SYNDROME 4 WITH MATURITY-ONSET DIABETES OF THE YOUNG; Fanconi Syndrome; Farber Lipogranulomatosis; Fasciculation; Fatigue; Fatty Liver; Fatty Liver, Alcoholic; Favism; Febrile Convulsions, Familial, 2, 4; FEBRILE SEIZURES, FAMILIAL, 8, 11; Female Urogenital Diseases; Feminization; Femur Head Necrosis; Fertile eunuch syndrome; Fetal Alcohol Spectrum Disorders; Fetal Death; Fetal Diseases; FETAL ENCASEMENT SYNDROME; Fetal Growth Retardation; Fetal Nutrition Disorders; Fetal Resorption; Fever; Fibroadenoma; Fibrochondrogenesis; Fibroma; Fibromatosis, Aggressive; Fibromatosis, Congenital Generalized; Fibrosis; FIBROSIS OF EXTRAOCULAR MUSCLES, CONGENITAL, 5; Fibrous Dysplasia of Bone; Fibrous Dysplasia, Polyostotic; Fibular hypoplasia and complex brachydactyly; Filaminopathy, autosomal dominant; Flatfoot; Flaujeac factor deficiency; Flavivirus Infections; Fleck Retina, Familial Benign; Fluoride Poisoning ?; Flushing; Focal cortical dysplasia of Taylor; Focal Facial Dermal Dysplasias; Folate Malabsorption, Hereditary; Follicle-stimulating hormone deficiency, isolated; Follicular Cyst; Foodborne Diseases; Food Hypersensitivity; Foot Deformities, Congenital; Forney Robinson Pascoe syndrome; Foveal Hypoplasia and Anterior Segment Dysgenesis; Fractures, Bone; Fractures, Closed; Fragile X Syndrome; Frasier Syndrome; Friedreich Ataxia; Frontometaphyseal dysplasia; Frontonasal dysplasia; FRONTOTEMPORAL DEMENTIA AND/OR AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS 3, 4, 6; Frontotemporal Lobar Degeneration; FRONTOTEMPORAL LOBAR DEGENERATION WITH TDP43 INCLUSIONS, GRN-RELATED; Fructose-1,6-Diphosphatase Deficiency; Fructosuria; Fucosidosis; Fumaric aciduria; Fundus Albipunctatus; Fundus Dystrophy, Pseudoinflammatory, Of Sorsby
Gait Disorders, Neurologic; Galactosemias; GALLBLADDER DISEASE 1; Gallbladder Neoplasms; Gallstones; Gamma-cystathionase deficiency; Gamma-Glutamylcysteine Synthetase Deficiency, Hemolytic Anemia due to; Gangliosidosis, GM1; Gastric Antral Vascular Ectasia; Gastritis, Atrophic; Gastroenteritis; Gastroenteritis, Transmissible, of Swine; Gastro-enteropancreatic neuroendocrine tumor; Gastroesophageal Reflux; Gastrointestinal Diseases; Gastrointestinal Hemorrhage; Gastrointestinal Neoplasms; Gastrointestinal Stromal Tumors; Gastroparesis; Gaucher Disease; Gaucher Disease, Atypical, Due To Saposin C Deficiency; Gaucher Disease, Perinatal Lethal; Gaucher Disease, Type Iiic; Generalized Epilepsy With Febrile Seizures Plus, Type 1; Genetic Diseases, Inborn; Genetic Predisposition to Disease; Genital Diseases, Male; Genital Neoplasms, Female; Genomic Instability; Gerodermia osteodysplastica; Gerstmann-Straussler-Scheinker Disease; Ghosal Hematodiaphyseal Dysplasia; Gilbert Disease; Gingival Hyperplasia; Gingival Hypertrophy; Gingivitis; Gitelman Syndrome; Glaucoma; Glaucoma 1, Open Angle, F; Glaucoma 3, Primary Congenital, D, E; Glaucoma 3, primary infantile, B; Glaucoma, Angle-Closure; GLAUCOMA, NORMAL TENSION, SUSCEPTIBILITY TO; Glaucoma, Open-Angle; Glioblastoma; Glioma; Gliosarcoma; Gliosis; Glomerulonephritis; Glomerulonephritis, IGA; Glomerulonephritis, Membranoproliferative; Glomerulonephritis, Membranous; Glomerulopathy with fibronectin deposits; Glomerulosclerosis, Focal Segmental; Glucocorticoid Receptor Deficiency; Glucose-Galactose Malabsorption; Glucose Intolerance; Glucose Metabolism Disorders; Glucosephosphate Dehydrogenase Deficiency; Glut1 Deficiency Syndrome; Glutamine deficiency, congenital; Glutaric Acidemia I; Glutathione Peroxidase Deficiency, Hemolytic Anemia possibly due to; Glutathione synthetase deficiency; GLUTATHIONE SYNTHETASE DEFICIENCY OF ERYTHROCYTES, HEMOLYTIC ANEMIA DUE TO; Glutathionuria; Glycogen Storage Disease; Glycogen Storage Disease 0, Liver; Glycogen Storage Disease 0, Muscle; GLYCOGEN STORAGE DISEASE IXa1, IXC; Glycogen Storage Disease of Heart, Lethal Congenital; Glycogen Storage Disease Type I, IIb, XII; Goiter, Nodular; Gonadal dysgenesis XX type deafness; Gout; Graft Occlusion, Vascular; Graft vs Host Disease; Granuloma, Foreign-Body; Granuloma, Respiratory Tract; Granulomatosis with Polyangiitis; Granulomatous Disease, Chronic; GRANULOMATOUS DISEASE, CHRONIC, AUTOSOMAL RECESSIVE, 3; Granulomatous Disease, Chronic, Autosomal Recessive, Cytochrome B-Negative; Granulomatous Disease, Chronic, Autosomal Recessive, Cytochrome B-Positive, Type I, II; Granulosa Cell Tumor; Graves Disease; Graves Ophthalmopathy; Griscelli syndrome type 2,3; Groenouw type I corneal dystrophy; Growth Disorders; Growth Hormone-Secreting Pituitary Adenoma; Growth mental deficiency syndrome of Myhre; Growth retardation, Alopecia, Pseudoanodontia and Optic atrophy; Guillain-Barre Syndrome
Hair Diseases; Hajdu-Cheney Syndrome; Halitosis; Hallucinations; Hamartoma; Hamartoma Syndrome, Multiple; Hand Deformities, Congenital; Harlequin type ichthyosis; Hartnup Disease; Hashimoto Disease; Hawkinsinuria; Hay-Wells syndrome; Hdl Deficiency, Type 2; Headache; Head and Neck Neoplasms; Hearing Disorders; Hearing Loss; HEARING LOSS, CISPLATIN-INDUCED, SUSCEPTIBILITY TO; Hearing Loss, Noise-Induced; Hearing Loss, Sensorineural; Heart Arrest; Heart Block; Heartburn; Heart Defects, Congenital; HEART DEFECTS, CONGENITAL, AND OTHER CONGENITAL ANOMALIES; Heart Diseases; Heart Failure; Heart Failure, Diastolic; Heart Failure, Systolic; Heart-hand syndrome, Slovenian type; Heart Injuries; Heart Rupture, Post-Infarction; Heart Septal Defects; Heart Septal Defects, Atrial; Heart Septal Defects, Ventricular; Heart Valve Diseases; Heat Stress Disorders; Heat Stroke; Helicobacter Infections; Hemangioblastoma; Hemangioendothelioma, Epithelioid; Hemangioma; Hemangioma, capillary infantile; Hemangiosarcoma; Hematologic Diseases; Hematologic Neoplasms; Hematoma, Epidural, Spinal; Hematoma, Subdural; Hematuria; Heme Oxygenase 1 Deficiency; Hemiplegic migraine, familial type 1; Hemochromatosis; Hemochromatosis, type 2, 2B, 4, 5; Hemoglobinuria, Paroxysmal; Hemolysis; HEMOLYTIC ANEMIA, NONSPHEROCYTIC, DUE TO GLUCOSE PHOSPHATE ISOMERASE DEFICIENCY; HEMOLYTIC ANEMIA, NONSPHEROCYTIC, DUE TO HEXOKINASE DEFICIENCY; Hemolytic-Uremic Syndrome; Hemophagocytic lymphohistiocytosis, familial, 3, 4, 5; Hemorrhage; Hemorrhagic Disorders; Hemorrhoids; Hepatic Adenomas, Familial; Hepatic Encephalopathy; Hepatic Insufficiency; HEPATIC LIPASE DEFICIENCY; Hepatic Veno-Occlusive Disease; Hepatic venoocclusive disease with immunodeficiency; Hepatitis; Hepatitis, Alcoholic; Hepatitis, Animal; Hepatitis, Autoimmune; Hepatitis B; Hepatitis C; Hepatoblastoma; Hepatoblastoma; Hepatolenticular Degeneration; Hepatomegaly; Hepatorenal form of glycogen storage disease; Hepatorenal Syndrome; Hereditary Angioedema Types I and II; Hereditary Autoinflammatory Diseases; Hereditary Breast and Ovarian Cancer Syndrome; Hereditary Diffuse Leukoencephalopathy with Spheroids; Hereditary leiomyomatosis and renal cell cancer; Hereditary Motor And Sensory Neuropathy, Type IIC; Hereditary Myopathy with Early Respiratory Failure; Hereditary pancreatitis; Hereditary renal agenesis; Hereditary Sensory and Autonomic Neuropathies; Hereditary Sensory and Motor Neuropathy; Hereditary spastic paralysis, infantile onset ascending; Heredodegenerative Disorders, Nervous System; Hermanski-Pudlak Syndrome; Hernia, Diaphragmatic; Hernia, Inguinal; Hernias, Diaphragmatic, Congenital; Hernia, Umbilical; Heroin Dependence; Herpes Simplex; Herpesviridae Infections; Heterotaxy Syndrome; HETEROTAXY, VISCERAL, 6, AUTOSOMAL; Heterotopia, Periventricular, Autosomal Recessive; Heterotopia, Periventricular, Ehlers-Danlos Variant; Hidradenitis Suppurativa; HID Syndrome; Hidradenitis suppurativa, familial; HID Syndrome; HIGH DENSITY LIPOPROTEIN CHOLESTEROL LEVEL QUANTITATIVE TRAIT LOCUS 6, 12; Hip Fractures; Hirschsprung Disease; Hirschsprung Disease, Cardiac Defects, and Autonomic Dysfunction; Hirsutism; Histidinemia; Histiocytoma, Angiomatoid Fibrous; HIV-Associated Lipodystrophy Syndrome; HIV Infections; HIV Seropositivity; HIV Wasting Syndrome; Hodgkin Disease; Holoprosencephaly 2-4, 7, 9; Homocystinuria; Homocystinuria-Megaloblastic Anemia due to Defect in Cobalamin Metabolism, CblE Complementation Type; Huntington Disease; Huntington Disease-Like 1; Hyalinosis, Systemic; Hyaloideoretinal degeneration of Wagner; Hyaluronidase Deficiency; Hydrocephalus; Hydrocephalus, Normal Pressure; Hydrocephalus, X-linked; Hydrolethalus syndrome; Hydronephrosis; HYDROPS, LACTIC ACIDOSIS, AND SIDEROBLASTIC ANEMIA; Hydroxykynureninuria; Hyperaldosteronism; Hyperalgesia; Hyperammonemia; Hyperargininemia; Hyperbilirubinemia; Hyperbilirubinemia, Neonatal; HYPERBILIRUBINEMIA, ROTOR TYPE; Hyperbilirubinemia, Transient Familial Neonatal; HYPERBILIVERDINEMIA; Hypercalcemia; Hypercalcemia, Idiopathic, of Infancy; Hypercalcemia, Infantile; Hypercalciuria; Hypercalciuria, childhood idiopathic; Hypercapnia; HYPERCHLORHIDROSIS, ISOLATED; Hypercholanemia, Familial; Hypercholesterolemia; Hypercholesterolemia, Autosomal Dominant, 3; Hypercholesterolemia, Autosomal Recessive; HYPERCHOLESTEROLEMIA, FAMILIAL, 1; Hyperemia; Hypereosinophilic Syndrome; Hyperesthesia; Hyperexplexia hereditary; Hyperferritinemia, hereditary, with congenital cataracts; Hypergammaglobulinemia; Hyperglycemia; Hyperhomocysteinemia; Hyper-Ige Recurrent Infection Syndrome, Autosomal Dominant; Hyper-IgM Immunodeficiency Syndrome; Hyperinsulinemic hypoglycemia, familial, 3, 5; Hyperinsulinism; Hyperkalemia; Hyperkinesis; Hyperlipidemia, Familial Combined; Hyperlipidemias; Hyperlipoproteinemias; Hyperlipoproteinemia Types I-V; HYPERMANGANESEMIA WITH DYSTONIA 2; Hypermethioninemia; Hypernatremia; Hyperostosis, Cortical, Congenital; Hyperoxaluria; HYPEROXALURIA, PRIMARY, TYPE III; Hyperoxia; Hyperparathyroidism; Hyperparathyroidism, Secondary; Hyperphagia; Hyperphenylalaninemia, BH4-Deficient, B, C; HYPERPHENYLALANINEMIA, MILD, NON-BH4-DEFICIENT; Hyperphosphatasia with Mental Retardation; Hyperphosphatemia; Hyperpigmentation; HYPERPIGMENTATION WITH OR WITHOUT HYPOPIGMENTATION, FAMILIAL PROGRESSIVE; Hyperplasia; Hyperproinsulinemia; Hyperprolactinemia; Hypersensitivity; Hypersensitivity, Delayed; Hypersensitivity, Immediate; Hypersplenism; Hypertension; Hypertension, Early-Onset, Autosomal Dominant, with Severe Exacerbation in Pregnancy; Hypertension, Malignant; Hypertension, Portal; Hypertension, Pregnancy-Induced; Hypertension, Pulmonary; Hypertension, Renal; Hypertension, Renovascular; Hyperthermia; Hyperthyroidism; Hyperthyroxinemia, Familial Dysalbuminemic; Hypertrichosis Terminalis, Generalized, with or without Gingival Hyperplasia; Hypertriglyceridemia; HYPERTRIGLYCERIDEMIA, TRANSIENT INFANTILE; Hypertrophy; Hypertrophy, Left Ventricular; Hypertrophy, Right Ventricular; Hyperuricemia; HYPERURICEMIA, PULMONARY HYPERTENSION, RENAL FAILURE, AND ALKALOSIS SYNDROME; Hyperuricemic Nephropathy, Familial Juvenile 2; Hyperventilation; Hypoadiponectinemia; Hypoadrenocorticism, Familial; Hypoalbuminemia; Hypoalphalipoproteinemias; Hypobetalipoproteinemia, Familial, 1; Hypobetalipoproteinemia, Familial, Apolipoprotein B; Hypocalcemia; Hypoglycemia, leucine-induced; Hypogonadism; HYPOGONADOTROPIC HYPOGONADISM 8, 10, 13, 14, 14, 19 WITH OR WITHOUT ANOSMIA; Hypokalemia; Hypokalemic Periodic Paralysis Type 1, 2; Hypokinesia; Hypomagnesemia 4, Renal; Hypomyelination, Global Cerebral; HYPOMYELINATION WITH BRAINSTEM AND SPINAL CORD INVOLVEMENT AND LEG SPASTICITY; Hyponatremia; Hypophosphatasia Adult, Childhood, Infantile; Hypophosphatemia; Hypophosphatemic Rickets, Autosomal Dominant; Hypophosphatemic Rickets, Autosomal Recessive, 2; Hypopigmentation; Hypopituitarism; Hypopituitarism and septooptic 'dysplasia'; Hypoplastic Left Heart Syndrome; Hypoproteinemia, Hypercatabolic; Hypoprothrombinemias; Hypospadias; Hypospadias 1, 2 X-Linked; Hypotension; Hypotension, Orthostatic; Hypothermia; Hypothyroidism; Hypothyroidism, Congenital, Nongoitrous, 2, 4, 6; Hypotonia-Cystinuria Syndrome; HYPOTONIA, INFANTILE, WITH PSYCHOMOTOR RETARDATION AND CHARACTERISTIC FACIES 2; Hypotrichosis; Hypotrichosis And Recurrent Skin Vesicles; Hypotrichosis-Lymphedema-Telangiectasia Syndrome; HYPOTRICHOSIS-LYMPHEDEMA-TELANGIECTASIA-RENAL DEFECT SYNDROME; Hypotrichosis simplex; Hypoxia; Hypoxia-Ischemia, Brain;
Ichthyosiform erythroderma, Brocq congenital, nonbullous form; Ichthyosis; ICHTHYOSIS, CONGENITAL, AUTOSOMAL RECESSIVE 6, 10; Ichthyosis, Lamellar; Ichthyosis, Leukocyte Vacuoles, Alopecia, And Sclerosing Cholangitis; Ichthyosis Vulgaris; Ichthyosis, X-Linked; Idiopathic Hypogonadotropic Hypogonadism; Idiopathic Pulmonary Fibrosis; IgA Deficiency; IgA Vasculitis; Ileal Diseases; Ileitis; Immune Complex Diseases; Immune Dysregulation, Polyendocrinopathy, Enteropathy, X-Linked Syndrome; Immune System Diseases; Immunoblastic Lymphadenopathy; IMMUNODEFICIENCY 7, 8, 11A, 12, 14A, 15B, 16-24, 26-31C, IMMUNODEFICIENCY 26 WITH OR WITHOUT NEUROLOGIC ABNORMALITIES; 38, 39, 44, 46, 50, 51, 90; IMMUNODEFICIENCY 38 WITH BASAL GANGLIA CALCIFICATION; IMMUNODEFICIENCY 8 WITH LYMPHOPROLIFERATION; IMMUNODEFICIENCY 90 WITH ENCEPHALOPATHY, FUNCTIONAL HYPOSPLENIA, AND HEPATIC DYSFUNCTION; IMMUNODEFICIENCY-CENTROMERIC INSTABILITY-FACIAL ANOMALIES SYNDROME 2,3; Immunodeficiency due to Defect in CD3-Zeta; Immunologic Deficiency Syndromes; Immunoproliferative Disorders; IMPAIRED INTELLECTUAL DEVELOPMENT, ANTERIOR MAXILLARY PROTRUSION, AND STRABISMUS; Inappropriate ADH Syndrome; Inclusion Body Myopathy With Early-Onset Paget Disease And Frontotemporal Dementia; Incontinentia Pigmenti; Infant Death; Infantile Epileptic-Dyskinetic Encephalopathy; Infant, Newborn, Diseases; Infarction; Infarction, Middle Cerebral Artery; Infections; Infertility, Female; Infertility, Male; Inflammation; Inflammatory Bowel Disease 13, 14, 17; Inflammatory Bowel Disease 25, 28, Autosomal Recessive; Inflammatory Breast Neoplasms; INFLAMMATORY SKIN AND BOWEL DISEASE, NEONATAL, 1,2; Influenza, Human; Influenza in Birds; Insomnia, Fatal Familial; Insulin-Like Growth Factor I Deficiency; Insulin-Like Growth Factor I, Resistance To; Insulin Resistance; INTELLECTUAL DEVELOPMENTAL DISORDER, AUTOSOMAL DOMINANT 21, 41-44; INTELLECTUAL DEVELOPMENTAL DISORDER, AUTOSOMAL DOMINANT 44, WITH MICROCEPHALY; INTELLECTUAL DEVELOPMENTAL DISORDER, AUTOSOMAL DOMINANT 6, WITH OR WITHOUT SEIZURES; INTELLECTUAL DEVELOPMENTAL DISORDER, AUTOSOMAL RECESSIVE 18, WITH OR WITHOUT EPILEPSY; INTELLECTUAL DEVELOPMENTAL DISORDER, AUTOSOMAL RECESSIVE 37, 51,54; INTELLECTUAL DEVELOPMENTAL DISORDER WITH DYSMORPHIC FACIES AND PTOSIS; INTELLECTUAL DEVELOPMENTAL DISORDER WITH LANGUAGE IMPAIRMENT AND WITH OR WITHOUT AUTISTIC FEATURES; INTELLECTUAL DEVELOPMENTAL DISORDER WITH PERSISTENCE OF FETAL HEMOGLOBIN; INTELLECTUAL DEVELOPMENTAL DISORDER, X-LINKED 13, 32, 34, 41, 90, 96, 100; INTELLECTUAL DEVELOPMENTAL DISORDER, X-LINKED, SYNDROMIC, NASCIMENTO TYPE; Intellectual Disability; Interleukin 2 Receptor, Alpha, Deficiency of; Intervertebral Disc Degeneration; Intervertebral disc disease; Intervertebral Disc Displacement; Intestinal Atresia, Multiple; Intestinal Diseases; Intestinal Neoplasms; Intestinal Perforation; Intestinal Polyposis; Intestinal Polyps; Intestinal Pseudo-Obstruction; Intracranial Aneurysm; Intracranial Arteriovenous Malformations; Intracranial Embolism and Thrombosis; Intracranial Hemorrhages; Intracranial Thrombosis; Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy’ Intrauterine Growth Retardation, Metaphyseal Dysplasia, Adrenal Hypoplasia Congenita, And Genital Anomalies; Invasive Pneumococcal Disease, Recurrent Isolated, 2; IRAK4 Deficiency; Iron Metabolism Disorders; Iron Overload; Iron-Refractory Iron Deficiency Anemia; Irritable Bowel Syndrome; Ischemia; Ischemic Attack, Transient; Ischemic Stroke; Isobutyryl-CoA dehydrogenase deficiency; Isolated Growth Hormone Deficiency, Type IB, II
Jackson-Weiss syndrome; Jacobs syndrome; Jaundice, Chronic Idiopathic; Jaundice, Neonatal; Jaundice, Obstructive; Jaw Abnormalities; Jervell-Lange Nielsen Syndrome; Job Syndrome; Joint Diseases; Joubert Syndrome 8, 9; Juvenile macular degeneration and hypotrichosis; Juvenile-onset dystonia; Juvenile polyposis syndrome; Juvenile Polyposis with Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia
Kabuki syndrome; Kallmann Syndrome; Kartagener Syndrome; Kaufman oculocerebrofacial syndrome; Kearns-Sayre Syndrome; Keloid; Keratitis; Keratitis, Ichthyosis, and Deafness (KID) Syndrome; Keratoacanthoma familial; Keratoconus; Keratoderma, Palmoplantar; Keratolytic winter erythema; Keratosis; Keratosis palmoplantaris papulosa; Keratosis Palmoplantaris Striata II; Keratosis palmoplantaris with esophageal cancer; Keratosis palmoplantaris with periodontopathia and onychogryposis; KERATOSIS PILARIS ATROPHICANS; Kernicterus; Ketosis; Keutel syndrome; Kidney Calculi; Kidney Diseases; Kidney Diseases, Cystic; Kidney Failure, Chronic; Kidney Neoplasms; Kidney Tubular Necrosis, Acute; KLIPPEL-FEIL SYNDROME 3, AUTOSOMAL DOMINANT; Kniest dysplasia; Knuckle pads, leuconychia and sensorineural deafness; KOSAKI OVERGROWTH SYNDROME; Kowarski syndrome; Krabbe Disease, Atypical, due to Saposin A Deficiency; Kuru; Kyphosis;
Part 2 covers Endotoxin Jab Harms L-Z.
https://ctdbase.org/detail.go?acc=D008070&view=disease&sort=diseaseNmSort&type=chem&dir=asc
Forgive my obtuseness, but this is a list of harms that the US Government states can arise from Endotoxin?
So the US Government is stating that autism (and everything else listed) can arise from Endotoxin?