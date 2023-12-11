Geoff Pain PhD

Discussion about this post

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KM
Apr 23, 2024

Forgive my obtuseness, but this is a list of harms that the US Government states can arise from Endotoxin?

So the US Government is stating that autism (and everything else listed) can arise from Endotoxin?

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3 replies by GeoffPainPhD and others
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